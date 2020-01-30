Скандальный экс-нардеп Микитась предстанет перед судом: заявление ГБР

Скандальный киевский застройщик и народный депутат 8 созыва Максим Микитась ответит в суде за избиение главы ОТГ, которое произошло 5 июля 2019 года.
Об этом сказано в заявлении Государственного бюро расследований. Речь идет об инциденте в поселковом совете Любеча Черниговской области, где Микитась устроил перепалку и угрожал председателю ОТГ Сергею Пинчуку.
Отмечается, что следствие направило в суд обвинительный акт по делу.
Микитась предстанет перед судом
glavcom.ua
"Следствием установлено, что 5 июля 2019 народный депутат Украины 8 созыва во время агитации на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в помещении поселкового совета с. Любеч Репкинского района Черниговской области нанес легкое телесное повреждение главе объединенной территориальной общины. При этом вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику, оскорбления и игнорировал замечания присутствующих", – сказано в заявлении.
В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.
14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.
Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.
В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.
Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.
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