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30 января • обновлено в 22:21
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Скандальный экс-нардеп Микитась предстанет перед судом: заявление ГБР

1.6т
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Скандальный киевский застройщик и народный депутат 8 созыва Максим Микитась ответит в суде за избиение главы ОТГ, которое произошло 5 июля 2019 года.

Об этом сказано в заявлении Государственного бюро расследований. Речь идет об инциденте в поселковом совете Любеча Черниговской области, где Микитась устроил перепалку и угрожал председателю ОТГ Сергею Пинчуку.

Отмечается, что следствие направило в суд обвинительный акт по делу.

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Микитась предстанет перед судом

Микитась предстанет перед судом

glavcom.ua

"Следствием установлено, что 5 июля 2019 народный депутат Украины 8 созыва во время агитации на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в помещении поселкового совета с. Любеч Репкинского района Черниговской области нанес легкое телесное повреждение главе объединенной территориальной общины. При этом вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику, оскорбления и игнорировал замечания присутствующих", – сказано в заявлении.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

  • Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.

  • Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.

  • 14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

  • В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

  • Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

  • Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.

  • В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.

  • Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Максим Микитась
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