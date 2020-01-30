Скандальный экс-нардеп Микитась предстанет перед судом: заявление ГБР

Скандальный киевский застройщик и народный депутат 8 созыва Максим Микитась ответит в суде за избиение главы ОТГ, которое произошло 5 июля 2019 года.

Об этом сказано в заявлении Государственного бюро расследований. Речь идет об инциденте в поселковом совете Любеча Черниговской области, где Микитась устроил перепалку и угрожал председателю ОТГ Сергею Пинчуку.

Отмечается, что следствие направило в суд обвинительный акт по делу.

Микитась предстанет перед судом glavcom.ua

"Следствием установлено, что 5 июля 2019 народный депутат Украины 8 созыва во время агитации на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в помещении поселкового совета с. Любеч Репкинского района Черниговской области нанес легкое телесное повреждение главе объединенной территориальной общины. При этом вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику, оскорбления и игнорировал замечания присутствующих", – сказано в заявлении.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет.

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