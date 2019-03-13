Скандал в Бердянской колонии: прокуроры "закошмарили" изнасилованного АТОшника до нервного срыва

После того, как ситуация с издевательствами над участником АТО в Бердянской колонии стала известна широкой общественности и СМИ, у Александра случился нервный срыв из-за деятельности военных прокуроров и полиции.

Как сообщила в Faceboook координатор "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова, силовики "закошмарили" потерпевшего вызовами в правоохранительные органы.

"Два дня разгоняется версия, что якобы это "воры в законе" качают колонию. Как выяснилось, ноги этой версии растут из Генеральной прокуратуры. Сегодня мне обещают предоставить "неопровержимые" доказательства этой версии", — написала она.

Бердянская колония

Как утверждает Решетилова, 12 марта в 22:30 бойцу позвонил заместитель начальника местного отделения полиции и настойчиво попросил немедленно явиться.

"Как я уже писала, у Саши после издевательств над ним нестабильное психическое состояние, он занервничал и пошел в полицию, несмотря на все протесты родных. Там Сашу ждали военные прокуроры. Они требовали у него писать какие-то заявления о том, что у Саши нет других претензий, кроме вопроса социальной помощи от военкомата. К счастью, маме удалось вовремя прорваться в кабинет и забрать Сашу из участка", - рассказала правозащитница.

Однако 13 марта в 7:30 на пороге квартиры Александра уже стояла полиция с приказом доставить его в участок.

"Маме снова удалось от них отбиться. Я позвонила военному прокурору, который так настойчиво хотел получить какие-то заявления от Саши. Пока фамилий не называю, но если продолжат кошмарить, назову всех. Он пояснил, что случайно узнал об истории Саши и решил выяснить, все ли у него хорошо. Понятно вам, как самоотверженно работает военная прокуратура? Ночью прокуроры едут в районный центр, задействуют полицию, чтобы выяснить, стал военнослужащий на учет в военкомат и нужно ли ему трудоустройство!" - пишет Решетилова.

На ее вопрос, начала ли прокуратура проверку и почему осужденный ею действующий военнослужащий отбывал наказание в колонии, а не дисбате, ответили отрицательно.

"Итак, давайте еще раз по пунктам:

1. Сначала военная прокуратура добивается сомнительного приговора военнослужащему.

2. Затем действующего военнослужащего (на момент отбывания наказания он не был уволен из ВСУ) отправят в общую колонию в городе с откровенно сепаратистскими настроениями.

3. Когда над военнослужащим начинаются издевательства, никто из государственных органов, в том числе военная прокуратура, не реагирует на десятки писем мамы, депутатских запросов. Никто из колонии не переводит.

4. А когда история становится известной и начинается кипиш, прокуроры прибывают ночью выяснить, не хочет военнослужащий трудоустроиться? Зашибись просто забота", — подвела итоги Решетилова.

Она пообещала не оставить данное дело без решения.

"Уроды, которые сломали судьбу человеку, мы вас в покое не оставим. Не пытайтесь сейчас бегать в прокуратуру и ГБР, писать заказные статьи и рассказывать о криминальных авторитетах. Вы и есть криминал. Вы и каждый, кто вас покрывает", — резюмировала правозащитница.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал в Бердянской исправительной колонии №77 набирает обороты. Там один из заключенных несколько раз изнасиловал бывшего бойца АТО. После этого парень пытался покончить жизнь самоубийством и оказался в психиатрической больнице.

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