Ездил в Крым после аннексии: скандал с военным-сепаратистом в Харькове оброс новыми деталями

На протяжении пяти лет оккупации Крыма преподаватель Харьковского института танковых войск Геннадий Бондарев, уличенный в симпатии к России и террористам "Л/ДНР", ездил на аннексированный полуостров.

Об этом сообщается на странице "Предатели военной присяги ХИТВ" в Facebook, где изначально и появился компромат на информационного пособника оккупантов.

"Так как вопрос о преподавателе ХИТВ, сотруднике ВСУ Геннадии Бондареве вышел в открытое информационное пространство, и он комментирует, что это фейк, провокация и специальные действия в отношении него, тогда мы зададим следующий вопрос. Геннадий Владимирович, сколько раз с 2014 по 2019 год вы как сотрудник ВСУ и преподаватель военного института посещали оккупированный Крым? И причины посещения?" – говорится в сообщении.

Как сообщили OBOZREVATEL собственные источники, в оккупированном Россией Крыму у Бондарева живут сын и внук. Предполагается, что именно к ним он и ездил.

Геннадий Бондарев Facebook Геннадия Бондарева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковском институте танковых войск отреагировали на скандал с Бондаревым и пообещали провести служебную проверку, а также надлежащим образом наказать военного.

Сам он попытался опровергнуть обвинения и заявил о клевете в его адрес. Однако словам Бондарева не поверили и привели доказательства, что сепаратистские посты в соцсетях действительно публиковал он.

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