Скандал с "пленками Ермака": появилась запись о земельных схемах главы ОПУ

В сети появилась запись разговора кандидата на должность главы Госгеокадастра Александра Луцкого и одного из фигурантов скандальных "пленок Ермака".

В нем они обсуждают якобы курирование нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком вопроса о создании земельной схемы для своего брата Дениса. Ролик опубликовали на Telegram-канале "Д’Ермак" (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

Судя по разговору, Луцкий выполнял роль наставника для Дениса Ермака в кадастровой сфере, а тот отчитывался перед ним о продвижении дел.

Ниже приводим полный текст диалога Луцкого с неким Дмитрием.

"Пленки Ермака"

Луцкий: Это правда, что у Комарницкого обыск провели?

Дмитрий: Да.

Луцкий: То есть, он (Андрей Ермак. – Ред.) не будет никакой смотрящий? Потому что Ильенко, п*драс этот, бывший нардеп от "Свободы", п*зданул, а дальше киевская власть подхватила, и весь интернет гудит, что Ермак и бывший человек Черновецкого, Комарницкий. Это вчера вечером появилось. А утром я читаю, что у Комарницкого провели обыски. А что у него, расскажи мне?

Дмитрий: Я не знаю, еще нигде не был. Плохо, что вы сказали, что у вас эта сотка лежит (Денису Ермаку. – Ред.). Я все время говорил, что она у меня лежит.

Луцкий: Дим, ну он у меня спросил: "Я надеюсь у вас?". Я сказал: "Да, сотка заморожена". Съедем, если что. Просто ты должен знать. Дальше он мне начал рассказывать, что по кадастровой идеологии все уладил. Правда, попросил 2,5 млн денег и офис, бл*дь. Нал надо. Тот говорит: "Может, 250? Может, ты что-то перепутал?". Нет, 2,5. Ну, вот, говорит: "У меня есть схемы, то и то". Мы обсудили с ним конкретно, как должен работать офис.

Говорит: "Ну, я же был там когда-то генеральным директором". Я ему объяснил, что у тебя должно быть четко по направлению каждому люди. Ребята, ты, Сережа, должны обеспечивать работу. И ты каждый день проводишь оперативочку – что уже успели сделать и какая задача на день. И задача на ближайшее время, стратегии, как это все должно происходить.

"Да, я это понимаю, я при этом с вами встречаюсь". То есть, кроме того, что он хочет, чтобы Андрей сделал ему кадастр для этой идеологии. Я пока не спорю. Но идея ох*еная.

Дмитрий: Не, это ох*енная идея!

Луцкий: Можно заходить, есть с кем работать и так далее.

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