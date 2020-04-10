Скандал с "пленками Ермака": появилась запись о земельных схемах главы ОПУ

В сети появилась запись разговора кандидата на должность главы Госгеокадастра Александра Луцкого и одного из фигурантов скандальных "пленок Ермака".
В нем они обсуждают якобы курирование нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком вопроса о создании земельной схемы для своего брата Дениса. Ролик опубликовали на Telegram-канале "Д’Ермак" (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).
Судя по разговору, Луцкий выполнял роль наставника для Дениса Ермака в кадастровой сфере, а тот отчитывался перед ним о продвижении дел.
Ниже приводим полный текст диалога Луцкого с неким Дмитрием.
"Пленки Ермака"
Луцкий: Это правда, что у Комарницкого обыск провели?
Дмитрий: Да.
Луцкий: То есть, он (Андрей Ермак. – Ред.) не будет никакой смотрящий? Потому что Ильенко, п*драс этот, бывший нардеп от "Свободы", п*зданул, а дальше киевская власть подхватила, и весь интернет гудит, что Ермак и бывший человек Черновецкого, Комарницкий. Это вчера вечером появилось. А утром я читаю, что у Комарницкого провели обыски. А что у него, расскажи мне?
Дмитрий: Я не знаю, еще нигде не был. Плохо, что вы сказали, что у вас эта сотка лежит (Денису Ермаку. – Ред.). Я все время говорил, что она у меня лежит.
Луцкий: Дим, ну он у меня спросил: "Я надеюсь у вас?". Я сказал: "Да, сотка заморожена". Съедем, если что. Просто ты должен знать. Дальше он мне начал рассказывать, что по кадастровой идеологии все уладил. Правда, попросил 2,5 млн денег и офис, бл*дь. Нал надо. Тот говорит: "Может, 250? Может, ты что-то перепутал?". Нет, 2,5. Ну, вот, говорит: "У меня есть схемы, то и то". Мы обсудили с ним конкретно, как должен работать офис.
Говорит: "Ну, я же был там когда-то генеральным директором". Я ему объяснил, что у тебя должно быть четко по направлению каждому люди. Ребята, ты, Сережа, должны обеспечивать работу. И ты каждый день проводишь оперативочку – что уже успели сделать и какая задача на день. И задача на ближайшее время, стратегии, как это все должно происходить.
"Да, я это понимаю, я при этом с вами встречаюсь". То есть, кроме того, что он хочет, чтобы Андрей сделал ему кадастр для этой идеологии. Я пока не спорю. Но идея ох*еная.
Дмитрий: Не, это ох*енная идея!
Луцкий: Можно заходить, есть с кем работать и так далее.
Как сообщал OBOZREVATEL:
фигуранты скандальных "пленок" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали, что люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности в целом заплатили порядка $100 тысяч.
Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе ОПУ Андрею Ермаку. Речь шла о "проплате" Луцкого.
Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.
Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.
1 апреля Лерос заявил, что брат главы Офиса президента Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.
Денис Ермак признал, что он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста.
А глава ОПУ Андрей Ермак назвал действия Лероса заказной акцией против него.
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