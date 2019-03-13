Полиграф не поможет: Чийгоз указал на прокол Украины с певицами ANNA MARIA

Идея проверить всех крымчан, в том числе и певиц ANNA MARIA, на полиграфе – лишняя и запоздалая. За дуэтом стоило проследить с самого начала деятельности в Украине.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Он провел аналогию с предложением главного военного прокурора Украины Анатолием Матиосом о проверке жителей ОРДЛО на полиграфе.

"Зачем полиграф? Это идея, которая оторвана от реальности. Вот как с этими девушками. Кому мы что должны? Это наше государство. Наше лицо должно быть патриотическим, демократическим и достойным – в том числе и на различных спортивных полях и на международных площадках", – убежден он.

Кроме того, Ахтем Чийгоз добавил, что проверять на полиграфе всех крымчан не нужно, как раньше звучало предложение по отношению к жителям ОРДЛО. Он уверен, что после деоккупации Крыма коллаборационисты сами оттуда поедут.

Дуэт ANNA MARIA atr.ua

"Нельзя подменять понятия. Есть, например, человек, который работал врачом или учителем в школе, он вынужден был в таких условиях выживать, а есть и те, кто сегодня работает в оккупационной власти на разных уровнях. О казни и соответствующих репрессиях не надо говорить. Нам надо четко определить, кому мы доверим политическое руководство Крыма. Те, кто сегодня незаконно сидят в российской тюрьме, – их раньше не замечали. Теперь же такие люди стали лицом украинцев на полуострове. Вот с такими мы будем строить наше будущее," – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

За день до финального этапа Нацотбора ANNA MARIA серьезно оскандалились в эфире крымскотатарского телеканала ATR. Вокалистки, которые родились и выросли в Крыму, в интервью с Романом Скрыпиным отказались признавать аннексию полуострова РФ, а также заявили, что "в Украине не идет война с Россией".

В сети появилась буря негодования из-за скандального интервью. Пользователи назвали сестер "дешевыми балалайками".

Заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что они должны быть исключены из Нацотбора.

В Кабмине также призвали скандальных артисток отказаться от участия в финале Нацотбора, а администрацию конкурса – не допустить, чтобы на Евровидение в Израиль отправился кто-то, кто не признает российскую агрессию на территории Украины.

Позже Роман Скрыпин, который взял громкое интервью у дуэта ANNA MARIA, резко раскритиковал организаторов конкурса, которые допустили участие коллектива с пророссийской позицией. Также он обратился за разъяснениями и к ведущему Нацотбора Сергея Притулы.

Тот, в свою очередь, дерзко ответил журналисту, указав, что всего лишь ведет Национальный отбор и не в его компетенции выбирать участников, анализируя их гражданскую позицию.

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