"Цель России – война всех против всех": офицер ВСУ предупредила о новых атаках на Донбассе

Атаки российских оккупантов на Донбассе – подобные той, что произошла утром 18 февраля возле Золотого – могут повториться и на других участках линии разграничения.
Об этом предупредила в эфире ObozTV офицер ВСУ, в прошлом известная журналистка Елена Белозерская, которая сейчас находится в зоне ООС.
"Я думаю, что (обострение. – Ред.) будет по всей линии столкновения, но не обязательно одновременно. Сегодня здесь вспыхнет, завтра – там...", – допустила Белозерская.
По ее словам, ждать очередных провокаций со стороны вооруженных формирований РФ можно уже в ближайшее время. При этом Белозерская высказалась за то, чтобы давать на них "адекватный ответ".
"Я артиллерист, а артиллерии постоянно запрещают работать. Вот если разрешат работать артиллерии – провокации прекратятся", – отметила она.
По мнению Белозерской, цель России – спровоцировать в Украине хаос и войну "всех против всех".
"Россия не пытается привести к власти в Украине пророссийскую верхушку, которая проводила бы пророссийскую политику. Им это не нужно. Цель России – спровоцировать в Украине хаос, войну "всех против всех", чтобы иметь возможность ввести своих миротворцев. Мы все помним, что в 2014 году они уже красили свои танки в белый цвет...", – объяснила военнослужащая.
Она призвала оказывать сопротивление "любым инициативам, которые вызывают резкий протест со стороны проактивного патриотического меньшинства".
Бой 18 февраля в Золотом был одним из самых тяжелых за год (архивное фото)
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Как писал OBOZREVATEL:
Рано утром 18 февраля вооруженные формирования РФ пошли в атаку под Золотым на Донбассе. Кровавые бои начались сразу на нескольких участках: Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
В ВСУ сообщили об одном погибшем и 4-х раненых бойцах. Потери террористов по итогам боя составили четыре человека убитыми и шесть ранеными.
Видео боев, на которых слышны сильные взрывы, начали появляться в сети.
После экстренного совещания СНБО президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку российских войск.
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