"Цель России – война всех против всех": офицер ВСУ предупредила о новых атаках на Донбассе

Атаки российских оккупантов на Донбассе – подобные той, что произошла утром 18 февраля возле Золотого – могут повториться и на других участках линии разграничения.

Об этом предупредила в эфире ObozTV офицер ВСУ, в прошлом известная журналистка Елена Белозерская, которая сейчас находится в зоне ООС.

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"Я думаю, что (обострение. – Ред.) будет по всей линии столкновения, но не обязательно одновременно. Сегодня здесь вспыхнет, завтра – там...", – допустила Белозерская.

По ее словам, ждать очередных провокаций со стороны вооруженных формирований РФ можно уже в ближайшее время. При этом Белозерская высказалась за то, чтобы давать на них "адекватный ответ".

"Я артиллерист, а артиллерии постоянно запрещают работать. Вот если разрешат работать артиллерии – провокации прекратятся", – отметила она.

По мнению Белозерской, цель России – спровоцировать в Украине хаос и войну "всех против всех".

"Россия не пытается привести к власти в Украине пророссийскую верхушку, которая проводила бы пророссийскую политику. Им это не нужно. Цель России – спровоцировать в Украине хаос, войну "всех против всех", чтобы иметь возможность ввести своих миротворцев. Мы все помним, что в 2014 году они уже красили свои танки в белый цвет...", – объяснила военнослужащая.

Она призвала оказывать сопротивление "любым инициативам, которые вызывают резкий протест со стороны проактивного патриотического меньшинства".

Бой 18 февраля в Золотом был одним из самых тяжелых за год (архивное фото) facebook.com/pressjfo.news

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