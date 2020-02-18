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18 февраля • обновлено в 19:38
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"Цель России – война всех против всех": офицер ВСУ предупредила о новых атаках на Донбассе

3.3т
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Атаки российских оккупантов на Донбассе – подобные той, что произошла утром 18 февраля возле Золотого – могут повториться и на других участках линии разграничения.

Об этом предупредила в эфире ObozTV офицер ВСУ, в прошлом известная журналистка Елена Белозерская, которая сейчас находится в зоне ООС.

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"Я думаю, что (обострение. – Ред.) будет по всей линии столкновения, но не обязательно одновременно. Сегодня здесь вспыхнет, завтра – там...", – допустила Белозерская.

По ее словам, ждать очередных провокаций со стороны вооруженных формирований РФ можно уже в ближайшее время. При этом Белозерская высказалась за то, чтобы давать на них "адекватный ответ".

"Я артиллерист, а артиллерии постоянно запрещают работать. Вот если разрешат работать артиллерии – провокации прекратятся", – отметила она.

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По мнению Белозерской, цель России – спровоцировать в Украине хаос и войну "всех против всех".

"Россия не пытается привести к власти в Украине пророссийскую верхушку, которая проводила бы пророссийскую политику. Им это не нужно. Цель России – спровоцировать в Украине хаос, войну "всех против всех", чтобы иметь возможность ввести своих миротворцев. Мы все помним, что в 2014 году они уже красили свои танки в белый цвет...", – объяснила военнослужащая.

Она призвала оказывать сопротивление "любым инициативам, которые вызывают резкий протест со стороны проактивного патриотического меньшинства".

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Война на Донбассе Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Олена Білозерська Андрей Рымарук
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс Вооруженные силы Украины
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Народная милиция Луганской народной республики заявила о подготовке Вооруженные силы Украины (ВСУ) к очередным провокациям на линии соприкосновения у поселка Голубовско
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
была журналист, стала артеллерист... акуеть, тильки в какловойске такое возможно...
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