Ситуация критическая: МВД введет срочные меры после череды кровавых ДТП в Украине

Национальная полиция должна до 23 июля утвердить и ввести в действие План неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижение аварийности.

Такую цель поставил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время срочного селекторном совещания, посвященного состоянию безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, в патрульные группы войдут работники Национальной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Посты будут плотно размещаться на трассах и международного значения.

"До 23 июля все руководители территориальных органов должны направить утвержденные планы выполнения мероприятий. В этом плане должны быть четкие и детальные меры, конкретные исполнители и сроки. В течение суток силы патрульной полиции и группы реагирования должны взять под контроль основные автомобильные дороги государственного и международного значения, места концентрации дорожно-транспортных происшествий и места с напряженным движением. Это касается, в первую очередь, трасс в направлении Южных регионов и стран ЕС. Все наряды мы усиливаем военными и автотехникой Нацгвардии", - сказал Яровой.

В свою очередь, заместитель председателя Национальной полиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич подчеркнул, что ситуация на дорогах Украины на данный момент критическая.

"И мы ее немедленно будем исправлять. У нас есть достаточно сил и средств. В среднем за сутки к патрулированию привлечены 1,5 тысячи патрульных и групп реагирования ГУНП. С 21 июля совместно с территориальными подразделениями Укртрансбезопасности мы организуем проведение совместной проверки соблюдения правил и условий перевозки граждан. Особое внимание - автовокзалам, местам стоянки и отстоя транспорта. Мы также активизируем работу по выявлению нелегальных пассажироперевозчиков и начнем ликвидацию мест несанкционированных автостанций", - сказал он.

Он добавил, что отдельно правоохранители будут осуществлять анализ аварийности по месту и времени совершения ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 21 июля в Украине силами Нацполиции и транспортной инспекции начался тотальный контроль всех перевозчиков. В случае отсутствия лицензии при коммерческой перевозке пассажиров транспортные средства будут конфисковываться.