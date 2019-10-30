Топ-пропагандистка Путина публично развенчала фейк о "распятом мальчике"

Топ-пропагандистка Кремля, главный редактор RT Маргарита Симоньян признала, что нашумевшая история о "распятом мальчике из Славянска" является фейком и вымыслом рупоров путинского режима.

Такое заявление она сделала в интервью российской журналистке Ксении Собчак (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Маргарита Симоньян Скриншот видео

"У нас был пример, когда в программе была ссылка. Это была ссылка, что была такая история в одном из СМИ про знаменитого "распятого мальчика". Спустя много времени. Я уже не помню, где-то на "юго-востоке" Украины. И как-то так это неаккуратно было сделано. В этой формулировке, наверное, не было очевидно, что это неподтвержденная история. Часть аудитории могла быть введена в заблуждение", – призналась скандальная Симоньян.

Как сообщал OBOZREVATEL:

скандальный фейк о "славянском мальчике" появился 13 июля 2014 года. В сюжете "Первого канала" рассказывалось, как солдаты АТО якобы показательно "распяли" трехлетнего мальчика на глазах у его матери в Славянске.

Россияне показали интервью с некой местной жительницей Галиной Пышняк, которая утверждала, что украинские военные якобы прибили гвоздями ребенка на доску объявлений и заставили его мать смотреть, как он умирает.

В июле 2019 года маразматичному вымыслу российских пропагандистов исполнилось пять лет. Украинцы превратили это в повод для шуток и стеба над рупорами Кремля.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал