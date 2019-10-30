Главная Новости
30 октября • обновлено в 14:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Топ-пропагандистка Путина публично развенчала фейк о "распятом мальчике"

1.4т Читать материал на украинском

Топ-пропагандистка Кремля, главный редактор RT Маргарита Симоньян признала, что нашумевшая история о "распятом мальчике из Славянска" является фейком и вымыслом рупоров путинского режима.

Такое заявление она сделала в интервью российской журналистке Ксении Собчак (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян

Скриншот видео

"У нас был пример, когда в программе была ссылка. Это была ссылка, что была такая история в одном из СМИ про знаменитого "распятого мальчика". Спустя много времени. Я уже не помню, где-то на "юго-востоке" Украины. И как-то так это неаккуратно было сделано. В этой формулировке, наверное, не было очевидно, что это неподтвержденная история. Часть аудитории могла быть введена в заблуждение", – призналась скандальная Симоньян.

Новости
"Распяли в трусиках": украинец ярко высмеял "юбилей" топ-фейка КремльТВ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • скандальный фейк о "славянском мальчике" появился 13 июля 2014 года. В сюжете "Первого канала" рассказывалось, как солдаты АТО якобы показательно "распяли" трехлетнего мальчика на глазах у его матери в Славянске.

  • Россияне показали интервью с некой местной жительницей Галиной Пышняк, которая утверждала, что украинские военные якобы прибили гвоздями ребенка на доску объявлений и заставили его мать смотреть, как он умирает.

  • В июле 2019 года маразматичному вымыслу российских пропагандистов исполнилось пять лет. Украинцы превратили это в повод для шуток и стеба над рупорами Кремля.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Маргарита Симоньян Ксения Собчак
Место
Россия
Тег
пропаганда
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
5
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Starik Nik
Starik Nik
В далекому тепер 1990-му році (ще при СРСР!) в переповненому київському тролейбусі я вперше почув приказку: "В Україні дві біди - каСАПи та ж*д*..." Тоді був шокований, зараз впевнений, що люди казали правду. (С=Ц)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Да, скот паРРашный, мычание коровы...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Перов Василий
Перов Василий
Видимо рогулям уже писать нечего.. Уже три года прошло как развенчали миф))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Он Алекс
Он Алекс
Перов Василий, прикинь топы РФ до сих пор обсуждают этих мальчиков на федеральных каналах
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel