Силы ООС призвали жителей Донбасса не выходить на улицу: что намечается

Командование Объединенных сил призывает жителей Краматорска не покидать без необходимости дома 31 октября и 1 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook. Отмечается, что в эти дни будут проводиться антитеррористические действия.

"В связи с проведением 31 октября и 1 ноября превентивных мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам в Краматорске, командование Объединенных сил призывает жителей города, не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы атаковали силы ООС из минометов, были потери.