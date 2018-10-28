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Силы ООС призвали жителей Донбасса не выходить на улицу: что намечается

7.8тЧитать материал на украинском

Командование Объединенных сил призывает жителей Краматорска не покидать без необходимости дома 31 октября и 1 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook. Отмечается, что в эти дни будут проводиться антитеррористические действия.

"В связи с проведением 31 октября и 1 ноября превентивных мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам в Краматорске, командование Объединенных сил призывает жителей города, не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное", - говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы атаковали силы ООС из минометов, были потери.

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Файбер Моня
Файбер Моня
Народ Донбасса видит, что майдановский оккупационный режим, который почуял свою неминуемую гибель, готовит волну репрессий и террора против мирного населения. Так называемые "зачистки", фильтрационные пункты и концентрационные лагеря скоро станут ужасной реальностью для русскоязычных граждан Украины.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Рагули, вы всегда публикуете новости, перед тем как сдохнуть, высунув голову из окопа?
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