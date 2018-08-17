Силы ООС отразили дерзкие атаки террористов на Донбассе: свежие данные

На Донбассе 16 августа террористы 30 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе пять раз из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Отмечено также применение реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и минометов калибром 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр ООС.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новгородского, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкиного. Наряду с этим, противник обстрелял из "Градов" и 120-мм минометов защитников Светлодарска, а из минометов калибром 82 мм - защитников Крымского, Луганского и Новгородского.

По данным разведки, двое оккупантов получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время украинские военные могут пойти на штурм, чтобы освободить оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.