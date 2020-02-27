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27 февраля • обновлено в 18:43
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Силовое возвращение Донбасса сейчас невозможно – боец ООС

2.8т
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Возвращение оккупированных территорий Донбасса силовым путем в нынешних условиях невозможно.

Об этом заявил в эфире ObozTV участник Операции объединенных сил, военнослужащий Сергей Дорошенко, комментируя результаты последнего соцопроса – силовой вариант разрешения конфликта на Донбассе поддержали 20% украинцев.

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Дорошенко уточнил, что опрос проводился среди гражданского населения.

"Пусть эти люди не обманываются. Не знаю, где проводился этот опрос, среди гражданских или военных… Среди гражданских? Ну они просто ничего не понимают в военных вопросах. Пока там стоят российские войска, пока армейские корпуса находятся под командованием России, никакого силового возвращения быть не может", – объяснил боец.

"Существуют определенные соотношения между наступающими и обороняющимися и еще множество условий… Сейчас сам народ не готов, чтобы такие действия были проведены", – подчеркнул он.

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По его мнению, нынешнее обострение на Донбассе обусловлено политическими мотивами.

"Мне кажется, они (Россия. – Ред.) поняли, что президент (Украины. – Ред.) в вопросах войны не достаточно стойкий. И мне кажется, им нужны все эти наши жертвы, чтобы он (Владимир Зеленский. – Ред.) был более сговорчивым", – предположил Дорошенко.

Он отметил, что артиллерийские обстрелы позиций ВСУ со стороны ОРДЛО продолжаются: "На нашем участке не так интенсивно, но единичные попытки поразить наши позиции – есть".

Боец ООС заявил, что силовой сценарий на Донбассе сейчас невозможен

Боец ООС заявил, что силовой сценарий на Донбассе сейчас невозможен

facebook.com/pressjfo.news

Как писал OBOZREVATEL, в ходе социологического опроса, проведенного 13-17 февраля Центром Разумкова, большинство украинцев высказались против "особого статуса" для Донбасса. При этом "силовой сценарий" возвращения оккупированных РФ территорий поддержали только 20% респондентов, 56% выступили против этого.

Очередная волна обострений на Донбассе началась с 18 февраля, когда вооруженные формирования РФ попытались прорваться через линию разграничения и развязали масштабные бои возле Золотого.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
война ОРДЛО ООС
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Не все психически нездоровы а Украине.Много,но не все.Всех больных-на Галиину.Сделать там диспансер.Европейский.С европейскими врачами.Остальный вдохнуть спокойно.
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Столяр Олександр
Столяр Олександр
Все правильно! Никакого силового возврата! Пусть и дальше варятся в своем соку, а россия пусть содержит ОРДЛО и дальше, а нам спешить некуда. К тому же за это на россию наложены санкции, вот пусть и сидят под ними. Тем более что санкции им только на пользу... У нас будут потери? Да, как не прискорбно-будут. Другого не дано. Тем более что служат и воюют контрактники, это их работа...
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Юг Руси
Юг Руси
Зрадник! Вперёд и в бой! Шо значат "российские войска" для пыдаргов? За пару дней до Красной Площади "дойдёте"! ))))))
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