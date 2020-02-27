Возвращение оккупированных территорий Донбасса силовым путем в нынешних условиях невозможно.

Об этом заявил в эфире ObozTV участник Операции объединенных сил, военнослужащий Сергей Дорошенко, комментируя результаты последнего соцопроса – силовой вариант разрешения конфликта на Донбассе поддержали 20% украинцев.

Новости В СНБО заговорили о силовом сценарии Украины на Донбассе

Дорошенко уточнил, что опрос проводился среди гражданского населения.

"Пусть эти люди не обманываются. Не знаю, где проводился этот опрос, среди гражданских или военных… Среди гражданских? Ну они просто ничего не понимают в военных вопросах. Пока там стоят российские войска, пока армейские корпуса находятся под командованием России, никакого силового возвращения быть не может", – объяснил боец.

"Существуют определенные соотношения между наступающими и обороняющимися и еще множество условий… Сейчас сам народ не готов, чтобы такие действия были проведены", – подчеркнул он.

По его мнению, нынешнее обострение на Донбассе обусловлено политическими мотивами.

"Мне кажется, они (Россия. – Ред.) поняли, что президент (Украины. – Ред.) в вопросах войны не достаточно стойкий. И мне кажется, им нужны все эти наши жертвы, чтобы он (Владимир Зеленский. – Ред.) был более сговорчивым", – предположил Дорошенко.

Он отметил, что артиллерийские обстрелы позиций ВСУ со стороны ОРДЛО продолжаются: "На нашем участке не так интенсивно, но единичные попытки поразить наши позиции – есть".

Боец ООС заявил, что силовой сценарий на Донбассе сейчас невозможен facebook.com/pressjfo.news

Как писал OBOZREVATEL, в ходе социологического опроса, проведенного 13-17 февраля Центром Разумкова, большинство украинцев высказались против "особого статуса" для Донбасса. При этом "силовой сценарий" возвращения оккупированных РФ территорий поддержали только 20% респондентов, 56% выступили против этого.

Очередная волна обострений на Донбассе началась с 18 февраля, когда вооруженные формирования РФ попытались прорваться через линию разграничения и развязали масштабные бои возле Золотого.

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