Штурмовать и выселять: ветеран АТО предложил радикально решить вопрос Донбасса

Только полноценный штурм оккупированного Донбасса силами ВСУ может закончить войну. Договариваться с врагом не нужно.

Такое мнение в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV выразил ветеран АТО Виталий Аверин. По его словам, минские соглашения, "хлебные" и новогодние перемирия с террористами ни к чему не приведут.

"Надо заканчивать уже эту войну. А то, что скажут, что русские опять вклинятся и не получится... Да получится! У нас армия сильная", – заверил Аверин.

Решить же вопрос с пророссийскими настроениями в ОРДЛО после победы над террористами очень просто, считает ветеран. Необходимо просто вывезти оттуда всех фанатов "русского мира".

"Те люди, которые там находятся, их надо отправлять... да хоть на Мадагаскар. Потому что правильно говорил мой командир, который сам из Донецка: вот он придет в какое-то заведение, уже у себя дома, в Донецке, а за соседним столиком будет сидеть этот ополченец, или фанат "русского мира", – пояснил он.

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