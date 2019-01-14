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Штурмовать и выселять: ветеран АТО предложил радикально решить вопрос Донбасса

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Только полноценный штурм оккупированного Донбасса силами ВСУ может закончить войну. Договариваться с врагом не нужно.

Такое мнение в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV выразил ветеран АТО Виталий Аверин. По его словам, минские соглашения, "хлебные" и новогодние перемирия с террористами ни к чему не приведут.

"Надо заканчивать уже эту войну. А то, что скажут, что русские опять вклинятся и не получится... Да получится! У нас армия сильная", – заверил Аверин.

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Решить же вопрос с пророссийскими настроениями в ОРДЛО после победы над террористами очень просто, считает ветеран. Необходимо просто вывезти оттуда всех фанатов "русского мира".

Штурмовать и выселять: ветеран АТО предложил радикально решить вопрос Донбасса

"Те люди, которые там находятся, их надо отправлять... да хоть на Мадагаскар. Потому что правильно говорил мой командир, который сам из Донецка: вот он придет в какое-то заведение, уже у себя дома, в Донецке, а за соседним столиком будет сидеть этот ополченец, или фанат "русского мира", – пояснил он.

Ранее в эфире ObozTV:

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:30 до 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVБурчук LIVEВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Виталий Аверин
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссияНовости ЛНРНовости ДНРНовости ДонбассаАТОООСвойнаКонфликт
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Фантазии ентого стратега воплощаться тогда, когда Украине не будет чем платить кредиты и будет надобно Украину разделить на несколько государств....а там взятки гладки...валить будут на не существующую Украину и попередникiв!
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Упоротые жаждут крови
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Армия сильная??Появился хоть один самолёт??Ах...вы всех в форму переодели...)))))
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Andreevski Andrey, они б/ушку нестираную от НАТО получили
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