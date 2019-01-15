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''Штурмовать и выселять'': ветеран АТО объяснил громкое заявление о Донбассе

1.1тЧитать материал на украинском

Ветеран АТО Виталий Аверин считает, что российская пропаганда исказила его резонансное заявление о необходимости выселять жителей Донбасса "хоть на Мадагаскар" для окончания войны.

"Не знаю, почему они так раздули мои слова. Я хочу сразу обозначить – они говорят, что надо "всех людей выселить, которые там есть". На самом деле нет – только тех, которые поддерживают "ополченцев", и кто ждал "русский мир", – объяснил Аверин в эфире ObozTV.

"Я сказал это, потому что пятый год войны идет, все решения пробовались для урегулирования этого конфликта. Мое решение такое", – отметил он.

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Также ветеран АТО прокомментировал свои слова о необходимости наступления на оккупированных территориях.

"Они говорят, что мы уже месяц готовимся к штурму... Но я ни о каком штурме не знаю, меня командование Генштаба не посвящало ни в какие операции, которые готовятся – это мое мнение", – сказал он.

Виталий Аверин

Виталий Аверин

Как сообщал ObozTV, ранее ветеран АТО Виталий Аверин выразил мнение, что только полноценный штурм оккупированного Донбасса силами ВСУ может закончить войну.

В свою очередь, участник АТО Глеб Бабич дал прогноз, что ждет Донбасс в 2019 году.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтАТО на ДонбассеВойна на Донбассе
Персона
Виталий Аверин
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Козак гірко заплакав, – О, люті вороги, Візьміть собі дівчину – Віддайте пироги. Приспів: (2) Ой чули, чули, чули, Чи чули, чули ви, Візьміть собі дівчину – Віддайте пироги! :-)))
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