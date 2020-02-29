Российско-оккупационные войска понесли огромные потери на Донбассе в феврале: 38 убитых и 44 раненых.

Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook вечером в субботу, 29 февраля.

"В случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных или штурмовых групп военнослужащие Объединенных сил всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", – предупредили в ООС террористов.

По подтвержденным данным, потери русско-оккупационных войск в течение февраля 2020 составили:

необратимыми - 38 человек;

ранеными и травмированными - 44 человека;

вооружения и военной техники - 5 единиц, в частности, повреждено одну станцию ​​РЭБ.

"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Карта ООС за 29 февраля Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" накануне подло обстреляли позиции украинских военнослужащих возле КПВВ "Марьинка". Оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц. У ВСУ есть раненые.

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