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29 февраля • обновлено в 23:43
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Штаб ООС: в феврале на Донбассе погибли 38 террористов "Л/ДНР", еще 44 ранены

8.1т
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Российско-оккупационные войска понесли огромные потери на Донбассе в феврале: 38 убитых и 44 раненых.

Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook вечером в субботу, 29 февраля.

"В случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных или штурмовых групп военнослужащие Объединенных сил всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", – предупредили в ООС террористов.

По подтвержденным данным, потери русско-оккупационных войск в течение февраля 2020 составили:

  • необратимыми - 38 человек;

  • ранеными и травмированными - 44 человека;

  • вооружения и военной техники - 5 единиц, в частности, повреждено одну станцию ​​РЭБ.

"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Карта ООС за 29 февраля

Карта ООС за 29 февраля

Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" накануне подло обстреляли позиции украинских военнослужащих возле КПВВ "Марьинка". Оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц. У ВСУ есть раненые.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На место каждого yбитого всушными карателями героя встанут двое новых. Слава Донбассу!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Интересно, кто читает испражнения ccыкуна Штефанны, кроме диванных укропочиков?))))))))
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Смирнов Сергей
Смирнов Сергей
Великий Кормчий, так ты, дятел, и читаешь
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