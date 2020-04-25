Печерский районный суд города Киева отказал в удовлетворении ходатайства следователю ГБР об отстранении от должности заместителя министра иностранных дел Егора Божка и помещении его под домашний арест.

Соответствующие документы оказались в распоряжении OBOZREVATEL.

Егор Божок ранее возглавлял Службу внешней разведки Украины. 10 апреля 2020 г. он получил подозрение в рамках дела о незаконном, по мнению ГБР, назначении на должность первого заместителя главы СВР Сергея Семочко. Якобы тот был назначен на эту должность по Указу президента без представления главы ведомства, как того требует Закон Украины о Службе внешней разведки.

Основной статьей в подозрении Божку является "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий" (ч.4 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

Решение суда

Источники OBOZREVATEL утверждают, что причиной для открытия уголовного производства в отношении Егора Божка якобы стало письмо нынешнего руководителя Службы внешней разведки Валерия Евдокимова, которое он передал в ГБР.

Нынешний руководитель Службы якобы написал, что Сергею Семочко была начислена заработная плата в размере около 1,5 млн грн, хотя около миллиона из этой суммы остались на депозите на счетах Службы. Также нынешний глава СВР указал апрель 2019 года датой предоставления доступа к государственной тайне Семочко. Однако в то время Егор Божок уже был освобожден от должности председателя СВР – указ датирован 13 марта 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова главой Службы внешней разведки в сентябре 2019 года. Говорят, что под ним уже зашаталось кресло

По мнению источников, неприятности у замминистра иностранных дел начались из-за личной неприязни, которую Евдокимов якобы ни от кого не скрывал. Также говорят, что он мстит из-за того, что считает будто именно Егор Божок "зарубил" в 2019 г. назначение Евдокимова заместителем председателя СВР.

"Причиной того, что указ не был подписан, нынешний руководитель СВР считает блокирование со стороны Божка, о чем он также неоднократно заявлял навеселе многим коллегам из других разведывательных органов на совместных мероприятиях", – добавил источник.

По информации защитников Егора Божка, он планирует обратиться в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации, а также обратиться в правоохранительные органы относительно Валерия Евдокимова – за клевету и преднамеренное введение в заблуждение следствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Семочко оказался в центре скандала в октябре 2018 года. Журналисты опубликовали расследование, в котором чиновника обвинили в коррупции и злоупотреблениях.

Также журналисты утверждали, что у новоназначенного в руководство Службы внешней разведки Сергея Семочко восемь родственников с обоснованными подозрениями на наличие гражданства Российской Федерации. Позднее контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российские паспорта.

НАБУ открыло дело против ТОП-разведчика по статье "незаконное обогащение", а СБУ – уголовное производство по статье "государственная измена".

Сергей Семочко Скриншот из видео

Сам же Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины. Однако журналисты поймали разведчика на манипуляциях.

По информации источников OBOZREVATEL, Административный кассационный суд рассматривает дело по иску Сергея Семочко "о его незаконном увольнении с должности первого заместителя председателя СВР".

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