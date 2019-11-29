"Сходил на концерт Кобзона": на Донбассе ликвидировали очередного предателя Украины

На Донбассе был ликвидирован очередной террорист "Л/ДНР", который воевал против Украины.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Он также опубликовал снимки убитого боевика.
"Морозов Артем сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!" – написал украинский военный.
На Донбассе ликвидировали очередного террориста "Л/ДНР"
Telegram/Анатолий Штефан ("Штирлиц")
Отмечается, что террорист погиб еще 26 ноября. При этом обстоятельства его смерти, добавил Штефан, требуют уточнения.
Известно, что 36-летний Морозов был родом из города Симферополь Автономной Республики Крым.
Ликвидированный террорист Артем Морозов
Telegram/Анатолий Штефан ("Штирлиц")
Ликвидированный террорист Артем Морозов
Telegram/Анатолий Штефан ("Штирлиц")
Как сообщал OBOZREVATEL:
В России скончался террорист группировки "ДНР" Дмитрий Нестеренко ("Барс"). Он умер от сердечной недостаточности в Сургуте.
В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе украинские защитники ликвидировали террориста Александра Миронюка. Он был членом группировки "Призрак".
В зоне проведения ООС на Донбассе ликвидировано два террориста. Один боевик был из отдельного мотострелкового полка, второй – из отдельной мотострелковой бригады.
16 ноября 2019 года ликвидировали террориста группировки "ДНР" Сергея Николаенко.
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