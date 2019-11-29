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29 ноября • обновлено в 10:43
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"Сходил на концерт Кобзона": на Донбассе ликвидировали очередного предателя Украины

3.8т
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На Донбассе был ликвидирован очередной террорист "Л/ДНР", который воевал против Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Он также опубликовал снимки убитого боевика.

"Морозов Артем сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!" – написал украинский военный.

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На Донбассе ликвидировали очередного террориста "Л/ДНР"

На Донбассе ликвидировали очередного террориста "Л/ДНР"

Telegram/Анатолий Штефан ("Штирлиц")

Отмечается, что террорист погиб еще 26 ноября. При этом обстоятельства его смерти, добавил Штефан, требуют уточнения.

Известно, что 36-летний Морозов был родом из города Симферополь Автономной Республики Крым.

Ликвидированный террорист Артем Морозов

Ликвидированный террорист Артем Морозов

Telegram/Анатолий Штефан ("Штирлиц")

Ликвидированный террорист Артем Морозов

Ликвидированный террорист Артем Морозов

Telegram/Анатолий Штефан ("Штирлиц")

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Автор
Дина Баронова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Теги
Новости Донбасса террористы "ДНР"
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Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
Настоящий сын своей земли! Не продался за печеньки и гнал в преисподню нацистскую сволоту! Мир твоему праху Герой!
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Кузьмин Вячеслав, сполна нахлебался русськаго мира. Подавился...
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Юг Руси
Юг Руси
Дырявого отовсюду гонят, так он теперь на Телеге обосновался. Дырявый "офицер" ...
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Здесь непонятно где лицо,а где рыло.
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