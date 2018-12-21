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Шесть убитыми: стало известно о новом успехе ВСУ на Донбассе

5.5тЧитать материал на украинском

На Донбассе украинские военные 20 декабря уничтожили шестерых оккупантов, троих ранили.

При этом пострадал один защитник Украины. Для подавления огневых провокаций противника подразделения ВСУ применяли дежурные огневые средства, сообщает пресс-центр ООС.

Так, за сутки российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано четыре случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

Новостное агентство Харькова

В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское — на Донецком направлении и дважды в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении, и из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное, что на Мариупольском направлении.

Шесть убитыми: стало известно о новом успехе ВСУ на Донбассе

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Станица Луганская — на Луганском направлении, Марьинка, Красногоровка, Луганское — на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Гнутово, Лебединское — на Мариупольском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты оскандалились очередным нелепым фейком об Украине. Так, они заявили, что воины Вооруженных сил массово стали исповедовать идеологию нацизма.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Мне одному кажется, что предыдущее поколение каклов было адекватнее? Или их просто держала на поводке и с намордником советская власть?
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Дейман Алон
Дейман Алон
Потихоньку ликвидируем пидороссов на даунбассе.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Самоотверженная победоносная война с воображаемыми российскими войсками продолжается
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