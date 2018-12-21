Шесть убитыми: стало известно о новом успехе ВСУ на Донбассе

На Донбассе украинские военные 20 декабря уничтожили шестерых оккупантов, троих ранили.
При этом пострадал один защитник Украины. Для подавления огневых провокаций противника подразделения ВСУ применяли дежурные огневые средства, сообщает пресс-центр ООС.
Так, за сутки российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано четыре случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
ВСУ на Донбассе
Новостное агентство Харькова
В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское — на Донецком направлении и дважды в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении, и из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное, что на Мариупольском направлении.
Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Станица Луганская — на Луганском направлении, Марьинка, Красногоровка, Луганское — на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Гнутово, Лебединское — на Мариупольском направлении.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты оскандалились очередным нелепым фейком об Украине. Так, они заявили, что воины Вооруженных сил массово стали исповедовать идеологию нацизма.
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