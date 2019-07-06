Шария уличили в двойном гражданстве: опубликованы документы

Скандально известный блогер Анатолий Шарий, которого Центризбирком снял с выборов в Верховную Раду, является обладателем гражданства Евросоюза, помимо украинского.

Такую информацию обнародовал в Twitter российский адвокат Марк Фейгин.

Российский адвокат опубликовал постановление Следственного комитета РФ, куда Шарий обращался с требованием возбудить против Фейгина уголовное дело за клевету.

"Имеется справка, выданная Литвой, о том, что на территории Евросоюза Шарий А.А. не значится в реестре подозреваемых, обвиняемых и судимых лиц. В настоящее время Шарий А.А. проживает на территории Литовской республики и является гражданином Евросоюза", - говорится в документе.

@FeyginMark

@FeyginMark

@FeyginMark

@FeyginMark

"Два года назад Шарий пытался с помощью своих кураторов в АП возбудить на меня дело по клевете. 7 раз отказывали. При первом отказе его адвокат Г. представила следствию документ о его гражданстве в ЕС (2 стр.). Вопрос к ЦИК: с двумя гражданствами можно партию учреждать в Украине?" – написал Фейгин.

Два года назад Шарий пытался с помощью своих кураторов в АП возбудить на меня дело по клевете. 7 раз отказывали. При первом отказе его адвокат Г. представила следствию документ о его гражданстве в ЕС (2 стр.). Вопрос к ЦВК: с двумя гражданствами можно партию учреждать в Украине? pic.twitter.com/bJO16COYUh — Mark Feygin (@FeyginMark) 6 липня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля Центральная избирательная комиссия отменила решение о регистрации блогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты. Причиной стала информация, подтверждающая, что Шарий не проживал в Украине на протяжении последних пяти лет, как того требует законодательство о выборах.

Кроме того, отмечается, что Шарий был объявлен в розыск. По данным Интерпола, в 2014 году он находился на территории Нидерландов, а в 2018 году обосновался в Литве.

Блогер пригрозил подать в Европейский суд по правам человека из-за решения ЦИК.

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