ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Шария уличили в двойном гражданстве: опубликованы документы

Читать материал на украинском

Скандально известный блогер Анатолий Шарий, которого Центризбирком снял с выборов в Верховную Раду, является обладателем гражданства Евросоюза, помимо украинского.

Такую информацию обнародовал в Twitter российский адвокат Марк Фейгин.

Российский адвокат опубликовал постановление Следственного комитета РФ, куда Шарий обращался с требованием возбудить против Фейгина уголовное дело за клевету.

Новости
Майдан в дыму! Украинцы взбунтовались против Шария и Клюева: фото и видео

"Имеется справка, выданная Литвой, о том, что на территории Евросоюза Шарий А.А. не значится в реестре подозреваемых, обвиняемых и судимых лиц. В настоящее время Шарий А.А. проживает на территории Литовской республики и является гражданином Евросоюза", - говорится в документе.

Шария уличили в двойном гражданстве: опубликованы документы

@FeyginMark

Шария уличили в двойном гражданстве: опубликованы документы

@FeyginMark

Шария уличили в двойном гражданстве: опубликованы документы

@FeyginMark

Шария уличили в двойном гражданстве: опубликованы документы

@FeyginMark

"Два года назад Шарий пытался с помощью своих кураторов в АП возбудить на меня дело по клевете. 7 раз отказывали. При первом отказе его адвокат Г. представила следствию документ о его гражданстве в ЕС (2 стр.). Вопрос к ЦИК: с двумя гражданствами можно партию учреждать в Украине?" – написал Фейгин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля Центральная избирательная комиссия отменила решение о регистрации блогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты. Причиной стала информация, подтверждающая, что Шарий не проживал в Украине на протяжении последних пяти лет, как того требует законодательство о выборах.

Кроме того, отмечается, что Шарий был объявлен в розыск. По данным Интерпола, в 2014 году он находился на территории Нидерландов, а в 2018 году обосновался в Литве.

Блогер пригрозил подать в Европейский суд по правам человека из-за решения ЦИК.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Анатолий ШарийМарк Фейгин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
6
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Белый господин
Белый господин
Удивлён. Вы же в ЕС идёте? А Шарий идёт из ЕС к вам. В чем проблема?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
с большим удовольствием наблюдаю деградацию,переходящую в свободное вертикальное падение у Обоза...в этом отношении нет вам равных,конченые))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Андреев Андрей
Андреев Андрей
Фигины фейки
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel