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1 декабря • обновлено в 02:42
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Сгорели трое человек: под Черновцами произошло страшное ДТП с ребенком

3.9т
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Под Черновцами произошло ДТП, в котором погибло трое человек, среди них – ребенок.

Как передает Укринформ, на объездной дороге автомобиль столкнулся с микроавтобусом. От удара легковушка загорелась, скончались все, кто находился в ней.

"Вечером 30 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на объездной дороге возле комплекса "Алеанда" столкнулись легковой автомобиль с микроавтобусом. Один из автомобилей загорелся. По предварительной информации, в результате аварии три человека погибли. Двое взрослых и ребенок", – сообщили в полиции.

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Под Черновцами в ДТП погибли трое человек

Под Черновцами в ДТП погибли трое человек

Укринформ

Под Черновцами в ДТП погибли трое человек

Под Черновцами в ДТП погибли трое человек

Укринформ

Под Черновцами в ДТП погибли трое человек

Под Черновцами в ДТП погибли трое человек

Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, в 2019 году году в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Украины погибли 2716 человек.

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Место
Украина Черновцы
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