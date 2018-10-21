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Сгорели тонны зерна: на Харьковщине вспыхнул крупный пожар на складах

3.1тЧитать материал на украинском

В селе Гавриловка Барвенковского района Харьковской области в ночь на 21 октября загорелись склады частного сельскохозяйственного предприятия.

Как информируется на сайте ГосЧС, информация об инциденте поступила в 00:47. Пожар возник в помещении, где хранились семена подсолнечника. Пламя быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.

К моменту прибытия пожарных горели два склада, огонь охватил площадь 800 квадратных метров. Спасатели подтвердили угрозу распространения огня на соседние постройки.

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Сгорели тонны зерна: на Харьковщине вспыхнул крупный пожар на складах

kharkiv.dsns.gov.ua

"Сложностей в борьбе с огнем добавляли большие горючие нагрузки внутри складов. В одном из них хранилось 1795 т. подсолнечника, в другом - 1679 т. пшеницы", - сказано в сообщении.

К тушению привлекли бригады из города Лозовая, а также пожарный поезд из Славянска Донецкой области. В 02:20 пожар удалось локализовать. Причина ЧП и размер нанесенных убытков устанавливаются.

Сгорели тонны зерна: на Харьковщине вспыхнул крупный пожар на складах

kharkiv.dsns.gov.ua

Сгорели тонны зерна: на Харьковщине вспыхнул крупный пожар на складах

kharkiv.dsns.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в российском Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар в жилом доме. Это случилось поздно вечером, когда большинство жильцов находились в помещении.

Место
УкраинаХарьков
Объект
пожар
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Что-то не слышно победных реляций Украины о невиданных урожаях!
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