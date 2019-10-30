'Учат копать могилы?' Украинцев напугало фото зомбирования детей в оккупированном Крыму

В сети появились жуткие фото, на которых запечатлены дети из оккупированного Россией Крыма. На кадрах они одеты в военные формы и учатся копать окопы.

Скандальные фото обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Хроники оккупации. Евпатория... Наши дети... Куда делись все мировые правозащитные организации? Почему они молчат?" – возмутился он.

Зомбирование детей в оккупированном Крыму Facebook Анатолия Штефана

Зомбирование детей в оккупированном Крыму Facebook Анатолия Штефана

Зомбирование детей в оккупированном Крыму Facebook Анатолия Штефана

Зомбирование детей в оккупированном Крыму Facebook Анатолия Штефана

В комментариях под постом свое возмущение выразили и другие украинцы, ужаснувшись тому, что оккупанты с детства готовят детей к войне и смерти.

"Так с детства учат копать могилы для утиля "русского мира", "Военная база, родителей устраивает", "Дай Бог, чтобы они выкопали могилы тем, кто засунул их в ту грязь оккупации, оккупации физической и моральной", "Подготовка для великого подземного заселения русского народа?" – пишут под фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Севастополе (аннексированный Крым) оккупанты отметили "день рождения комсомола". Так, коммунисты устроили митинг, во время которого приняли детей в "комсомольцы".

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