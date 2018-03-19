Сестра "янтарного" нардепа Полякова скупила недвижимости и авто на $700 тыс.

Елена Исаева, сестра народного депутата Максима Полякова ("Народный фронт"), которого подозревают в коррупции, с 2016 года скупила недвижимости и авто на $700 тысяч.

Следствие считает, что Поляков покупал себе имущество, используя данные сестры, пишут "Наші гроші".

По версии следствия, Поляков и нардеп Борислав Розенблат (БПП) требовали денег у зарубежной фирмы за принятие в парламенте "нужных" законопроектов по добыче янтаря.

Максим Поляков

НАБУ и САП добились ареста 227-метрового пентхауса в столичном ЖК "Кристалл парк", где жил Поляков. Квартира была записана на Елену Исаеву. Позже Апелляционный суд Киева снял арест с этого пентхауса.

В марте 2016 года Елена Исаева купила квартиру в Аликанте - испанском курорте на берегу Средиземного моря.

"100% квартиры стоит 33 тыс. евро, или примерно $40,6 тыс. Впрочем, это официальная цена, и она может быть заниженной, поскольку стоимость квартир в этом доме, по данным сайта Idealista, начинается от 50 тыс. евро", - говорится в материале.

В декабре 2016 года Исаева зарегистрировала BMW Х5 2013 года выпуска. Стоимость таких авто по состоянию на март 2018-го не меньше $30 тыс.

21 февраля 2017 года Елена Исаева и ее муж Роман Коваленко купили 68-метровую квартиру в столичной новостройке на улице Драгоманова, 2 в районе Позняков.

По состоянию на март 2018 года 70-метровые квартиры в этом доме без ремонта продавались за почти $63 тыс.

28 апреля 2017 года сестра Полякова купила 227-метровый пентхаус, который всплыл в судах по "янтарному делу".

По состоянию на февраль 2018 года 221-метровую квартиру без ремонта у застройщика в этом же доме продают почти за $500 тыс.

В тот же день, когда Исаева купила пентхаус, ее муж Роман Коваленко зарегистрировал BMW Х5 2017 года. Стоимость такого авто в зависимости от комплектации у официальных дилеров по состоянию на март 2018 года стартует от $71 тыс.

В январе 2018 года Коваленко оформил еще и Toyota Camry 2012 года. По состоянию на март стоимость таких авто колеблется в районе $18 тыс.

По рыночным ценам, по состоянию на март 2018 года общая сумма имущества, купленного семьей сестры народного депутата Полякова только по приблизительным подсчетам составляет $722 тысячи.

Формально сестра Полякова – бизнес-вумен: была предпринимателем, имеет частные фирмы.

У мужа Елены Исаевой Романа Коваленко бизнеса нет.

Как писал "Обозреватель", Полякову и Розенблату предъявлены обвинения во взяточничестве. Глава САП Назар Холодницкий заявил, что Розенблат и Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за лоббирование законопроектов о добыче янтаря в Украине.

11 июля 2017 года Верховная Рада поддержала снятие депутатской неприкосновенности с фигурантов так называемого "янтарного" дела Розенблата и Полякова, однако не дала согласия на их задержание и арест.