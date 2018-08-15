Сенцова не хотят отпускать: в России указали на загвоздку

Решение вопроса освобождения украинского политзаключенного Олега Сенцова "упирается" в прошение о его помиловании.

Об этом в Telegram сообщил российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Так. По Сенцову - все упирается в прошение о помиловании (возможно без признания вины)", - написал он.

В то же время руководитель международной правозащитной организации "Агора", юристы которой защищают украинского режиссера в российских и международных судах, Павел Чиков заявил, что сам Сенцов не будет просить о помиловании.

"Режим не может не прогибать и не ломать. Но не будет Олег писать никаких прошений, это же очевидно. Какие бы ходатаи и как бы ни намекали на такую необходимость", - прокомментировал он в телеграм сообщение Венедиктова.

В свою очередь прокремлевский журналист Александр Коц указал на то, что обмен Сенцова на осужденных в Украине россиян возможен, даже если тот лично не попросит помилования, и несмотря на то, что РФ считает режиссера своим гражданином.

"Кстати, сетевые эксперты, которые сегодня говорят, мол, обменять Сенцова невозможно, потому что он гражданин России, видимо в 2010 году, когда состоялся "шпионский обмен" с США (тогда десять российских разведчиков признались в совершении вменяемых им преступлений и были переданы американской стороной в обмен на четырёх российских граждан, одним из которых был Сергей Скрипаль - ред.), еще в начальную школу ходили", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Кремль отказал матери Сенцова в удовлетворении прошения о помиловании сына. По информации СМИ, российская сторона заявила, что для начала процедуры помилования Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с такой просьбой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 9 июня он написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, в котором рассказал, что не собирается сдаваться.

Позднее сестра режиссера получила от него письмо, в котором режиссер признался, что "конец близок".

В ночь на 12 августа российская общественница Виктория Ивлева утверждала, что из административного центра ЯНАО — Салехарда поздно вечером 11 августа вылетел самолет, на борту которого мог находиться Сенцов. Позже российская ФСИН опровергла информацию и сообщила, что Сенцова из колонии не вывозили.