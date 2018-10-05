''145 дней борьбы, минус 20 кг'': Сенцов официально объявил о завершении голодовки. Опубликовано заявление

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный за терроризм в России, подтвердил в письме данные о прекращении голодовки.

Соответствующее заявление политзаключенный передал через адвоката Дмитрия Динзе, сообщает "Настоящее время". Приводим полный текст письма.

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18. 145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел… Слава Украине!" - говорится в письме.

Напомним, что 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии. Его требованием к властям РФ было освобождение всех украинских политзаключенных.

Сенцов ФСИН

28 сентября ФСИН представила фото изможденного режиссера. Сообщалось, что его отправили в больницу на обследование. Позже российские СМИ со ссылкой на свои источники представили информацию, что Москва якобы готова обменять Сенцова на россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину и готова вести об этом переговоры с США. На что в Госдепе дали жесткий ответ.

Также 4 октября стало известно, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск незаконно осужденного в России Сенцова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко рассказал, что режиссер прекращает голодовку. Позже омбудсмен Людмила Денисова пояснила, что такой процесс гораздо страшнее и тяжелее. По ее словам, Сенцов находится за гранью.