Сенцов находится при смерти - сестра

Украинский политзаключенный Олег Сенцов, продолжающий голодовку в российской тюрьме, находится при смерти.

"Мы не знаем, сколько еще он протянет, но нам сказали, что он уже в предсмертном состоянии. Просто чудо, что голодовка длится так долго", – сказала британскому изданию Independent его двоюродная сестра Наталья Каплан.

Она уточнила, что Сенцов согласился принимать две-три ложки питательной смеси в день. Однако, этого недостаточно при проблемах с сердцем.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

Олег Сенцов

9 июня он написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, в котором рассказал, что не собирается сдаваться.

18 июня в России объявили о возможном обмене украинца. Но уже на следующий день стало известно, что РФ сорвала договоренности по политзаключенным.

После этого ряд российских деятелей культуры обратились к Путину с просьбой о помиловании Сенцова. 22 июня адвокат Дмитрий Динзе рассказал, что сам режиссер не обратится к главе РФ с прошением, потому что он против этого.

В свою очередь, Каплан допустили к режиссеру впервые за 4 года тюрьмы 5 июля. Она встретилась с ним в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля появилась информация о состоянии Сенцова, которое резко ухудшилось из-за голодовки. 22 июля российский омбудсмен Татьяна Москалькова показала фото украинца.