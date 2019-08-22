"Сделаю все, чтобы вы ушли!" Многодетная вдова воина АТО пожаловалась на преследование

На Львовщине многодетную вдову участника войны в Донбассе запугивают и пытаются выжить из дома. Она регулярно находит надписи с угрозами, пережила уже два поджога и панически боится за жизнь своих детей. При этом ни помощи, ни защиты женщине ждать неоткуда. Кто и за что превратил жизнь матери 9-х девочек в ад – разбирался OBOZREVATEL.

В течение последних недель жизни Марии Ракус, вдовы участника АТО Владимира Швайки, превратилась в ад. Женщина всерьез опасается за жизнь своих детей. А все – из-за угроз неизвестных, которые взялись выжить Марию из села Куровичи Золочевского района Львовской области. Из села, где она прожила всю жизнь.

Мария Ракус с дочерьми

Вместе с мужем Мария воспитывала 9 девочек. Две, самые старшие, уже живут отдельно. С 7-ми младшими родители долгое время ютились в одной комнатушке.

В сентябре 2016-го Владимир тайком от жены поехал добровольцем на Донбасс – заключить контракт с Вооруженными силами он уже не мог в силу возраста, поэтому присоединился к 8 отдельному батальону "Аратта" Украинской добровольческой армии.

Владимир Швайка wz.lviv.ua

И именно благодаря этому про его семью и узнали волонтеры.

В частности, об удивительной женщине, которая справляется 7 детьми, пока их папа защищает Украину на Востоке, немало писала на своем Фейсбуке волонтер Леся Борсук. Она вспоминает: помочь семье выразили желание многие люди – как из Украины, так и из-за рубежа.

Именно после одного из таких постов на связь с Марией вышел неизвестный мужчина. Представился бизнесменом из соседнего села и сказал, что хочет помочь. Как оказалось впоследствии, мужчина не шутил. Он приобрел для семьи Марии и Владимира добротный кирпичный дом на окраине села Куровичи. И даже помог сделать в нем ремонт.

Вот только пожить в новом доме Владимир Шило не успел.

В сентябре 2018-го он вынужден был вернуться из Донбасса домой – -за серьезных проблем со здоровьем.

"Его долго не отпускали, потому что мало людей было. А потом Володя сказал, что возвращается домой и у него, скорее всего, инфаркт. Такой диагноз ему поставили там, на Донбассе. Когда он приехал домой и обратился в больницу – этот диагноз подтвердили. Лечился. Делали операцию. Врачи не очень много шансов давали... А потом он уехал на родину к себе, в Бродовский район. Прямо на улице ему стало плохо. Он просто упал - и умер. Уже потом врачи сказали: еще один инфаркт. Разорвалось сердце, как в народе говорят. Девочки остались без папы", - рассказывает Леся Борсук.

В новый дом Мария с детьми переехала уже вдовой.

Подаренный меценатом дом wz.lviv.ua

...Началась это жуткая история чуть больше недели назад - с гибели декоративной крысы, любимца дочерей Марии, который в теплую погоду жил в клетке на улице.

"Утром 6 июля я вышла из дома и увидела, что клетка перевернута, а крысы нету. Разбудила малых. Начали его искать. Нашли недалеко от клетки. У него были выколоты глаза. А под носиком кровь запеклась... Дети сразу в плач. А я сначала подумала: может, какой пес забежал и перевернул ту клетку. А глаза... У меня куры по двору ходят – может, думаю, какая клюнула. Разное бывает... Закопала его. А на второй день нашла первую надпись, на стене дома: "Мы придем в двенадцать ночи. Как тебе подарок с крысой?", - рассказывает Мария.

Первое "послание" от неизвестного злоумышленника, который Мария нашла на стене дома

После первой угрозы не заставили себя ждать и другие. Уже на утро Мария нашла бумажку со зловещим обещанием: "Сделаю все, чтобы вы отсюда ушли".

Вторая угроза

"Даже после второй записки я еще думала, что может какие-то подростки шалят. Но когда через ночь нашла на окне новую записку "Ты обо мне ничего не рассказывай, потому что будет большой пожар"- мне стало не по себе. Ведьу меня в доме – 7-ро девочек, старшей из которых 14 лет, младшей годик. И старенькая мама с парализованным папой, которых я после переезда забрала к себе. Мужа я похоронила. Защиты ждать не от кого... Поэтому я поехала в полицию и написала заявление об угрозах", - вспоминает женщина.

Из райотдела домой Мария вернулась около трех дня. Немного посидела со старшей дочерью, которая забежала в гости. А дальше пошла проводить ее до автобусной остановки. По дороге ее и настигло известие: в ее дворе загорелась летняя кухня с кладовой и сараем. Когда женщина добежала домой – пылало все. Она чудом успела вывести из сарая скот и птицу. К моменту приезда пожарных все сгорело дотла.

последствия пожара

Незадолго до пожара Мария с зятем, мужем старшей дочери, взялись сделать небольшой ремонт в летней кухне. И все коробки с теплой одеждой и зимней обувью, некоторые запасы продуктов перенесли в комнату, чтобы не мешали. Все это сгорело – вместе с заготовленным на зиму сеном для коровки и зерном для кур, уток и гусей, которых держит Мария.

После пожара у Марии исчезли все сомнения в том, что угрозы, которые она получает – более чем серьезные. Она вызвала полицию и написала заявление о поджоге. А когда полицейские уехали, 12-летняя дочь женщины нашла неподалеку от пожарища сложенный вдвое листок, на котором карандашиком было нацарапано всего три слова: "Я тебя предупреждал".

А уже на следующий день произошел новый пожар.

"В тот день мы целый день вывозили мусор, который собрался в шопе. Вывезли почти все. И решили пообедать. После первого пожара старшая дочь забрала молодых сестричек – 9, 6, 4 и 1 годика – к себе. Еще одна дочь пошла гулять с подружкой в деревню. Мы с моими родителями и двумя дочками решили пообедать", - вспоминает Мария.

"Я последняя вышла из той шопы, не было ни огня, ни дыма ничего. Территория была чистая. Я еще все осмотрела, собралась и пошла в дом. Налила пол тарелки борща, взяла две котлеты и хотела поесть. Одна дочка сидела возле меня, играла телефоном, вторая – жарила котлеты. И вдруг выбегает из кухни и говорит: мама, там что-то на улице трещит!.. Когда мы вылетели из дома – уже все горело ...", - рассказывает Мария.

Она уверяет: не держала в этой постройке ничего легко воспламеняющегося. Поэтому объяснить такое быстрое распространение пламени иначе как умышленным поджогом не может. Горело так сильно, что на момент прибытия пожарных тушить уже было нечего. Кроме всего прочего, пожар уничтожил весь запас дров на зиму.

Последний "привет" от неизвестного злоумышленника Мария получила в прошлую пятницу. На ее дворе после поджогов не оставалось ничего, кроме самого дома. Именно его поджечь неизвестный обещает следующем. Соответствующее послание женщина нашла прямо на стене дома.

Последняя угроза

Мария Ракус утверждает: понятия не имеет, у кого и чем могла вызвать подобную ненависть.

"Понятие зеленого не имею, кто это делает. Мне уже говорили люди: такое впечатление, что кто зачищает территорию просто. Под бизнес или не знаю, под что... Я не конфликтный человек. К тому же, у меня семеро детей – просто нет времени с кем ссориться. Мужа похоронила 15 января – у меня проблем за голову хватает. За день так наработаешься, что даже желания лишний раз с кем-то поговорить нет. Дом нам подарил меценат. Я на него молилась просто. Так хотела ту кухню летнюю доделать... Радовалась тем, что я имею", - вздыхает женщина.

Мария Ракус с дочками wz.lviv.ua

Сейчас Мария боится за безопасность детей. И переживает, что неизвестный враг таки осуществит свою угрозу – и многодетная семья останется без крыши над головой. Кроме дома у них больше ничего не осталось. При этом везде, куда Мария Ракус ни обращалась – она сталкивалась с полным равнодушием.

"Я не считаю, что я какая-то последняя. Я не стояла никогда на учете в соцслужбах. Я не пью, я не курю, у меня один ребенок имеет свою семью, вторая – сама поступила в институт на бюджет, скоро должна получить диплом... Но в нашей стране существует стереотип: многодетные семьи – неблагополучные. Рожают детей ради выплат. И никому не интересно, что мои дети сами себе дорогу пробивают. Да, у меня 9 девочек. Но я же не алкоголичка последняя, чтобы вы меня под ноги бросали! Я вообще не понимаю такого, чтобы отношение к человеку зависело прежде всего от того, имеет он больше денег или не имеет вообще", - возмущается Мария.

Дочери Марии Ракус

После кучи угроз и двух пожаров полиции понадобилось еще несколько дней и общественный резонанс, чтобы таки открыть производство по заявлениям Марии Ракус. Дело открыли по статье 195 УК (угрозы и уничтожение имущества).

Больше недели и вмешательство главы Львовской ОГА понадобилось, чтобы сельский председатель сжалился над женщиной, которая с несовершеннолетними дочерьми самостоятельно разгребала пепелище.

"Нам удалось связаться с губернатором. И он очень быстро включился, отреагировал. Началось движение. Не хочу в подробности вдаваться, но работа началась. А в среду произошло чудо: благодаря вмешательству губернатора сельский председатель прислал трактор, разобрать завалы", - рассказывает Леся Борсук.

Впрочем, никто не тешит себя мыслью, что все закончилось. Поэтому сейчас волонтеры ищут для семьи Ракус собаку, которая стала бы не только другом, но и надежным охранником.

Пока же Мария не спит по ночам и сама, вооружившись огромным макогоном, раз за разом обходит двор, ожидая прихода обидчика.

А еще - со страхом ждет зимы, к которой после причиненных убытков абсолютно не готова. Так как злоумышленник сжег все хозяйственные постройки во дворе, коровке и птице – единственные кормильцы этой немалой семьи – негде перезимовать. На летней кухне надо перекрывать крышу – а это стоит немалых денег. Иначе осенние дожди полностью уничтожат то, что не успел уничтожить огонь. Надо пополнять сгоревшие запасы дров и кормов для животных...

Но самостоятельно Мария все это сделать попросту не сможет: для многодетной семьи необходимая на восстановление хозяйства сумма – просто неподъемная. Поэтому ей остается надеяться только на помощь неравнодушных людей, которые уже не раз протягивали Марии руку помощи.

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