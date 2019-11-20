Сбыли "товара" на 2 миллиона: под Киевом накрыли банду наркоторговцев

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией ликвидировали в Житомирской и Киевской области торговцев синтетическими наркотиками.

В частности, за два месяца злоумышленники успели продать запрещенных веществ на 2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что наркобизнес организовал житель Васильковского района Киевщины. На подмогу он взял себе еще четырех сообщников-курьеров среди местных жителей столичного и соседнего Житомирского региона. Мужчины ранее уже отбывали наказание за аналогичные преступления.

Новости На Житомирщине начальник сектора полиции по борьбе с наркотиками продавал их

Под Киевом накрыли банду наркоторговцев ssu.gov.ua

"От поставщиков из южного региона дельцы получали метадон. Сбывали наркотики оптовыми партиями и в розницу через так называемую систему "закладок". Деньги от заказчиков получали на специально открытые банковские счета, после чего сообщали место тайника с "товаром". Наркотрафик работал интенсивно: только за последние 2 месяца дельцы сбыли "синтетики" на 2 миллиона гривен", – говорится в сообщении.

Задержать участников межрегиональной группировки удалось по месту их проживания. Силовики провели 11 обысков помещений, которые злоумышленники использовали для осуществления незаконной деятельности.

За последние 2 месяца дельцы сбыли "синтетики" на 2 млн грн ssu.gov.ua

"Кроме синтетических наркотиков было изъято и марихуану, а также большую сумму наличных, банковские карточки и даже черновые записи, в которых были сведения о движении наркотиков, дилеров, клиентов и должников", – добавили в ведомстве.

По данному факту уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в СБУ, в настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и объявления им подозрения. Следствие продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудников полиции в Краматорске поймали на "крышевании" торговли наркотиками. Соответствующую операцию провели сотрудники спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью вместе со следователями Государственного бюро расследования.

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