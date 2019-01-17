СБУ задержала выгнанную из России скандальную львовскую журналистку: видеофакт

Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистску, которую выдворили с территории Российской Федерации. Скорее всего, речь идет о скандальной львовской журналистке Елене Бойко.
Как сообщает пресс-центр СБУ, начиная с 2014 года агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины. В августе 2015 года, выехав на временно оккупированных территориях, а впоследствии и в РФ, она в средствах массовой информации постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины.
Елена Бойко
"14 декабря прошлого года пропагандистску объявили в розыск, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание с целью ее привода для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения - содержания под стражей. Следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины ведется следственным отделом УСБУ во Львовской области. Следственные действия продолжаются", - сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Львовская журналистка Елена Бойко неоднократно высказывала пророссийскую позицию в Украине. Так, в эфире росТВ она назвала Украину "злокачественной опухолью".
В августе 2018 года она неадекватно отреагировала на намерение разорвать договор о дружбе с Россией.
11 декабря 2018 года появилась информация, что Бойко пропала в Москве после задержания ФСБ.
Уже 12 декабря стало известно, что журналистку отправили в миграционный центр в Москве.
16 января 2019 года Бойко выдворили из России в Украину. В этот же день украинку арестовал суд города Харьков.
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