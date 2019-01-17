СБУ задержала выгнанную из России скандальную львовскую журналистку: видеофакт

Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистску, которую выдворили с территории Российской Федерации. Скорее всего, речь идет о скандальной львовской журналистке Елене Бойко.

Как сообщает пресс-центр СБУ, начиная с 2014 года агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины. В августе 2015 года, выехав на временно оккупированных территориях, а впоследствии и в РФ, она в средствах массовой информации постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины.

Елена Бойко

"14 декабря прошлого года пропагандистску объявили в розыск, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание с целью ее привода для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения - содержания под стражей. Следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины ведется следственным отделом УСБУ во Львовской области. Следственные действия продолжаются", - сказано в сообщении.

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