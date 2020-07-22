СБУ задержала Андрея Байдалу: в “ДНР” его считают организатором убийства Захарченко

СБУ задержала правоохранителя, которого в “ДНР” считают организатором убийства Захарченко. СБУ

Служба безопасности Украины задержала Андрея Байдалу (позывной Швед), которого сепаратистские “СМИ” называли организатором убийства бывшего главаря “ДНР” Александра Захарченко.

Об этом сказано в ответе Службы безопасности Украины на запрос "РБК-Украина". В ведомстве отметили, что он был сотрудником не СБУ, а “другого правоохранительного ведомства".

Задержанному сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием.

"Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – сказано в ответе спецслужбы.

СБУ отказалась сообщить подробности задержания и обысков у сотрудников разведки Минобороны, сославшись на запрет разглашать данные досудебного расследования.

Байдала не был сотрудником СБУ (РБК Украина)

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Донецкой народной республике" установили имена "сотрудников украинских спецслужб", якобы причастных к убийству главаря "ДНР" Александра Захарченко. По данным сепаратистских ресурсов, это якобы представители Службы безопасности Украины Андрей Байдала (позывной Швед) и Сергей Моторин.