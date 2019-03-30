СБУ взяла бежавшего грузинского АТОшника: детали спецоперации

Служба безопасности Украины задержала бывшего бойца "Грузинского национального легиона" Вано Надирадзе, который объявлен в розыск органами Национальной полиции Украины и незаконно попал в нашу страну с территории Молдовы.

При этом отмечается, что во время спецоперации на телефоне задержанного были обнаружены весьма любопытные данные, сообщает пресс-центр СБУ.

"Каково же было удивление стражей порядка, когда во время совместной со спецподразделением НПУ "Корд" операции, у задержанного "патриота Украины" В. Надирадзе на телефоне оказалась переписка с неоднократно "спаленным" СБУ, агентом российских спецслужб Н. Дульським, в которой последний координирует с задержанным деятельность и живо обсуждает возможное развития политической ситуации в Украине", – сказано в заявлении.

Вано Надирадзе Front News International

Отметим, что речь идет о Николае Дульском, который возглавляет пророссийскую организацию "ГК "Наждак". Также он известнен как агент российских спецслужб.

Пресс-центр СБУ

Ранее СБУ установила, что Дульский был причастен к деятельности "управляемого из России экстремистского объединения", целью которого была дестабилизация ситуации в Украине во время выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вано Надирадзе депортировали из Украины в ноябре 2017 года. О его дальнейшей судьбе было неизвестно.

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