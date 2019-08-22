"Потеряли" в начале войны: СБУ выявила огромный тайник оружия на Донбассе

Служба безопасности Украины обнаружила тайник с оружием и боеприпасами в одной из заброшенных школ прифронтовой зоны на Донбассе.

Как сообщается на официальной странице спецслужбы в Facebook, по предварительным данным изъятые оружие и боеприпасы числились как потерянные в боях 2014-2015 годов.

"Схрон был оборудован в одном из поселков Новоайдарского района. Сотрудники СБУ, вовлеченные в Операцию Объединенных сил, изъяли автомат Калашникова АК-74, два подствольных гранатомета, три гранаты Ф-1, семь гранат РГД-5, сорок выстрелов к ВОГ-25, 1220 патронов калибра 5.45 мм, глушитель к автомату Калашникова. Арсенал направлен на экспертизу", – говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что в рамках открытого уголовного производства по части 1 статьи 413 Уголовного кодекса Украины (потеря военного имущества) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Изъятое из тайника оружие Facebook СБУ

Схрон был замаскирован в заброшенной школе Facebook СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Луганской области сотрудники СБУ обнаружили схрон террористов с боеприпасами и оружием. Такой тайник был найден в одном из поселков Станично-Луганского района.

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