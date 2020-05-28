Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении еще двум представителям российских спецслужб.

Как сказано в сообщении пресс-службы ведомства, СБУ расследует факты подстрекательства сотрудниками ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ и ФСБ украинских граждан к совершению государственной измены.

"В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ установили, что в июле 2019 года офицер 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного Центра Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации подстрекал гражданина Украины к совершению государственной измены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. Российский разведчик действовал по предварительному сговору с бывшим сотрудником Главного управления СБУ в АР Крым, который после аннексии полуострова предал военной присяге и перешел на службу в ФСБ РФ", – рассказали в СБУ.

Российские спецслужбы планировали получить от украинца помощь в проведении подрывной деятельности против нашего государства, в частности через сбор и передачу сведений военного характера по Вооруженным силам Украины.

Двум представителям спецслужб РФ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Глава СБУ Иван Баканов Цензор.НЕТ

Как писал OBOZREVATEL, недавно СБУ сообщила о подозрении еще одному российскому разведчику, который склонил к государственной измене заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины.

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