СБУ разоблачила на крупной взятке экс-советника из МВД

Служба безопасности Украины разоблачила на вымогательстве $30 тысяч взятки первого заместителя председателя физкультурно-спортивного общества "Динамо", бывшего советника министра внутренних дел Виктора Коржа.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах, отметив, что сам Корж сейчас в отпуске и находится за рубежом.

"Корж сейчас на отдыхе, попросил, чтобы водитель забрал деньги", - рассказал инсайдер.

В то же время в МВД утверждают, что Корж не занимает должность советника министра Арсена Авакова с сентября 2018 года.

пресс-служба СБУ

пресс-служба СБУ

пресс-служба СБУ

пресс-служба СБУ

На сайте МВД отсутствует информация о Корже с конца 2017 года, данных о его увольнении нет.

Как сообщила пресс-служба СБУ, экс-советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника $30 тысяч от владельцев сети киевских ломбардов.

За эту сумму он обещал способствовать непривлечению работников сети к уголовной ответственности и прекращению следственных действий в рамках начатого производства.

СБУ отметили, что решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее следователи Государственного бюро расследований разоблачили начальника отдела СБУ, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые требовали у гражданина Украины $110 тысяч.

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