СБУ разоблачила группировку неонацистов во главе с гражданином РФ. Фото

СБУ разоблачила группировку неонацистов в Харькове и Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве и Харькове радикальный центр неонацистов, которые поддерживали и распространяли идеологию австралийского террориста Брентона Тарранта.

Возглавлял ячейку экстремистов гражданин Российской Федерации, сообщает пресс-служба СБУ. Запрещенную литературу и нацистскую символику злоумышленники печатали в собственной подпольной типографии.

Также часть материалов неонацисты получали из России. В них пропагандировались этнический и культурный геноцид, призывы к терактам и массовым убийствам.

СБУ разоблачила группировку неонацистов в Харькове и Киеве

В ходе обысков сотрудники спецслужбы изъяли более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги "третьего рейха", оружие, патроны, взрывчатые устройства, компьютеры, с которых происходило администрирование сообществ, и чеки на доставку запрещенной литературы из-за границы.

СБУ разоблачила группировку неонацистов в Харькове и Киеве

Правоохранители проводят следствие по факту подстрекательства к совершению терактов.

СБУ разоблачила группировку неонацистов в Харькове и Киеве

В СБУ напомнили, что террорист Таррант 15 марта 2019 совершил два теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч.

Как сообщал OBOZREVATEL, киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и четырех областях, которой руководили из Российской Федерации.