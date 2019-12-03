СБУ приняла новое решение по скандальному Цемаху

Служба безопасности Украины объявила в розыск ключевого свидетеля по делу о катастрофе МН17, террориста "ДНР" Владимира Цемаха.
Его внесли в перечень разыскиваемых лиц. Данные об этом опубликованы на сайте Министерства иностранных дел Украины.
В частности, Цемаху предъявили подозрения в участии в террористической группировке, а также осуществлении террористического акта, который привел к гибели людей.
Владимир Цемах, подозреваемый по делу MH17
Коллаж
Также отмечается, что он объявлен в розыск как лицо, скрывающееся от органов следствия.
При этом датой исчезновения указано 23 сентября 2019 года. В СБУ сообщают, что мера пресечения террористу Цемаху не избиралась.
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Тем временем в Кремле не стали комментировать обвинения Нидерландов в адрес России о том, что она игнорирует запрос о выдаче террориста "ДНР" Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении Boeing рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.
"Это вопрос, который не имеет отношения к Кремлю, поэтому я здесь не могу ничего сказать", – заявил на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
В сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.
Он стал участником обмена пленными по формуле 35 на 35.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выдачей Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.
11 сентября дочь фигуранта дела о катастрофе МН17 опубликовала фото с ним, отметив, что они едут домой.
Статус Цемаха в деле о катастрофе МН17 изменили из свидетеля на подозреваемого.
Нидерланды обратились к России с просьбой разыскать Цемаха.
Позже Цемах рассказал в интервью бывшему главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому о "похищении" и катастрофе МН17.
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