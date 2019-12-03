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3 декабря • обновлено в 14:07
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СБУ приняла новое решение по скандальному Цемаху

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Служба безопасности Украины объявила в розыск ключевого свидетеля по делу о катастрофе МН17, террориста "ДНР" Владимира Цемаха.

Его внесли в перечень разыскиваемых лиц. Данные об этом опубликованы на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В частности, Цемаху предъявили подозрения в участии в террористической группировке, а также осуществлении террористического акта, который привел к гибели людей.

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Владимир Цемах, подозреваемый по делу MH17

Владимир Цемах, подозреваемый по делу MH17

Коллаж

Также отмечается, что он объявлен в розыск как лицо, скрывающееся от органов следствия.

При этом датой исчезновения указано 23 сентября 2019 года. В СБУ сообщают, что мера пресечения террористу Цемаху не избиралась.

СБУ приняла новое решение по скандальному Цемаху

wanted.mvs.gov.ua

Тем временем в Кремле не стали комментировать обвинения Нидерландов в адрес России о том, что она игнорирует запрос о выдаче террориста "ДНР" Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении Boeing рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

"Это вопрос, который не имеет отношения к Кремлю, поэтому я здесь не могу ничего сказать", – заявил на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дина Баронова
Персона
Владимир Цемах
Место
Украина
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Комментарии
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
охренеть - клоунада продолжается! Отпущенного официально из страны объявляют в розыск!
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3
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну х0хлы, отмочили), поймали, отпустили, теперь снова ловить будете? Еще пара диверсантов станут Героями, как это принято вна Украине, посмертно, а потом снова отпустят)
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2
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Это просто верх профессиАнализма
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Гаврилов Олег, Я вот даже затрудняюсь... Это верх идиотизма или очередное пробитое дно вна украине?)
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1
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