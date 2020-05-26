СБУ показала террористов, причастных к гибели бойцов "Альфы"

Служба безопасности Украины установила четырех террористов, причастных к гибели на Донбассе ровно два года назад сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ – подполковника Руслана Муляра и прапорщика Юрия Журавлева.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что трагедия случилась 26 мая 2018-го в результате артиллерийского обстрела захватчиками позиций операции Объединенных сил на Луганщине, в результате которого погибли двое спецназначенцев и еще двое получили ранения.
По данным украинской контрразведки, группу террористов так называемого "3 мотострелкового батальона 4 ОМСБр народной милиции ЛНР" возглавлял уроженец РФ по прозвищу "Шумер".
Террорист, причастный к гибели украинских бойцов "Альфы" в районе Бахмутской трассы
ssu.gov.ua
В частности, в подчинении террориста находились трое участников незаконных вооруженных формирований. А для атаки на позиции операции Объединенных сил в районе Бахмутской трассы боевики применили артиллерийское вооружение.
Террорист, причастный к гибели украинских бойцов "Альфы" в районе Бахмутской трассы
ssu.gov.ua
Кроме этого, установлена причастность указанной террористической группы к обстрелу подразделений Вооруженных Сил Украины в Новоайдарском и Славяносербском районах Луганской области.
Террорист, причастный к гибели украинских бойцов "Альфы" в районе Бахмутской трассы
ssu.gov.ua
В рамках открытого уголовного производства предводителю группы и его подчиненным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Террорист, причастный к гибели украинских бойцов "Альфы" в районе Бахмутской трассы
ssu.gov.ua
"Судом дано разрешение на задержание фигурантов. Злоумышленники объявлены в розыск, им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Мероприятия по разоблачению участников террористической группы проводились под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области", – констатируют в СБУ.
Террорист, причастный к гибели украинских бойцов "Альфы" в районе Бахмутской трассы
ssu.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году на оккупированной территории Луганской области в результате артиллерийского обстрела погибли двое военнослужащих спецподразделения СБУ "Альфа" – подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.
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