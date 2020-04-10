СБУ открыла уголовное дело против властей Николаевщины из-за коронавируса

СБУ проверяет информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской ОГА при противодействии распространению COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства вечером в пятницу, 10 апреля. Следователями спецслужбы начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

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"Внеочередная сессия областного совета 27 марта утвердила решение о внесении изменений в бюджет для приобретения медицинского оборудования, дезинфицирующих средств. Решение предусматривает предоставление региональным учреждениям здравоохранения дополнительного финансирования на сумму 109 миллионов гривен.

Чиновники Николаевской ОГА, в условиях стремительного распространения пандемии и необходимости реализации срочных мер, определенных руководством страны, не приняли реальных мер для исполнения решения облсовета. По предварительной версии следствия, действия чиновников могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей области из-за распространения COVID-19", – сказано в сообщении СБУ.

Глава СБУ Иван Баканов

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