СБУ оставила россиян без авиабилетов в Крым

Служба безопасности Украины в Одесской области совместно с прокуратурой АР Крым и Нацполицией блокировали незаконную продажу авиабилетов на рейсы из России на оккупированный полуостров.

Как сообщает пресс-служба СБУ, ряд коммерческих структур в Киеве и Одессе нелегально осуществляли реализацию авиабилетов из российских городов в аэропорт "Симферополь" и обратно на рейсы авиакомпаний РФ, в том числе внесенных в санкционный список СНБО.

Во время обысков в офисах коммерсантов правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую продажу нелегальных авиабилетов и доказательства перечисления денег на счета российских авиакомпаний.

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Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступлений менеджмента коммерческих структур.

Пресс-служба СБУ

Пресс-служба СБУ

Пресс-служба СБУ

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), ст. 334 (момент приобретения права собственности по договору) ККУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия Крымского моста.

16 мая по нему запустили движение.