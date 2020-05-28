Собирались уволить: Геращенко рассказал о репутации копа, подозреваемого в изнасиловании в Кагарлыке

Одного из бывших полицейских, подозреваемых в пытках и изнасиловании в Кагарлике, собирались уволить.
Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко: "Одного из двух. Его действительно собирались увольнять", пишет "Сегодня".
При этом Геращенко отметил, что ничего не знает об информации, якобы на одного из экс-копов было подано порядка 50 жалоб. Замминистра лишь сказал, что ранее подозреваемые прошли переаттестацию в полиции.
Антон Геращенко
МВС
"Эти полицейские проходили переаттестацию. Я скептически относился и отношусь к массовым переаттестациям. Я считаю, что необходимо делать то, что мы делаем – это немедленно реагировать на жалобы граждан, если есть информация, что какие-то полицейские превышают служебные полномочия", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полицейских Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела полиции отстранено, а сам отдел расформирован.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании полицейские Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
В сети рассекретили имя и детали из личной жизни 26-летней жертвы насилия и избиения в отделении полиции Кагарлыка.
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