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28 мая • обновлено в 17:15
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Собирались уволить: Геращенко рассказал о репутации копа, подозреваемого в изнасиловании в Кагарлыке

1.8т
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Одного из бывших полицейских, подозреваемых в пытках и изнасиловании в Кагарлике, собирались уволить.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко: "Одного из двух. Его действительно собирались увольнять", пишет "Сегодня".

При этом Геращенко отметил, что ничего не знает об информации, якобы на одного из экс-копов было подано порядка 50 жалоб. Замминистра лишь сказал, что ранее подозреваемые прошли переаттестацию в полиции.

Антон Геращенко

Антон Геращенко

МВС

"Эти полицейские проходили переаттестацию. Я скептически относился и отношусь к массовым переаттестациям. Я считаю, что необходимо делать то, что мы делаем – это немедленно реагировать на жалобы граждан, если есть информация, что какие-то полицейские превышают служебные полномочия", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Секс-скандал в полиции Кагарлыка
Персона
Антон Геращенко
Место
Украина
Тег
полиция
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