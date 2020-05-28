Собирались уволить: Геращенко рассказал о репутации копа, подозреваемого в изнасиловании в Кагарлыке

Одного из бывших полицейских, подозреваемых в пытках и изнасиловании в Кагарлике, собирались уволить.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко: "Одного из двух. Его действительно собирались увольнять", пишет "Сегодня".

При этом Геращенко отметил, что ничего не знает об информации, якобы на одного из экс-копов было подано порядка 50 жалоб. Замминистра лишь сказал, что ранее подозреваемые прошли переаттестацию в полиции.

Антон Геращенко МВС

"Эти полицейские проходили переаттестацию. Я скептически относился и отношусь к массовым переаттестациям. Я считаю, что необходимо делать то, что мы делаем – это немедленно реагировать на жалобы граждан, если есть информация, что какие-то полицейские превышают служебные полномочия", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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