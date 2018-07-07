Сбежал от "русского мира": в рядах ВСУ нашелся предатель. Видео с перебежчиком

На Донбассе был задержан участник террористической организации "ДНР", который скрывался от правосудия в одной из воинских частей Объединенных сил.

Так, в результате проведенной спецоперации задержан житель Херсонской области, который в 2014 году присоединился к боевикам пророссийских бандформирований и поступил на службу в штаб "ДНР" в городе Часов Яр, где с оружием в руках выполнял указания своих главарей по выявлению и задержанию патриотически настроенных граждан Украина в Артемовском районе Донецкой области, сообщает пресс-центр ООС.

В июле 2014 года с началом освобождения украинских городов от пророссийских бандформирований, задержанный оставил службу в "ополчении Новороссии" и вернулся на Херсонщину.

Впоследствии, с целью избежания наказания молодой человек был призван по мобилизации в Вооруженные силы Украины и в дальнейшем заключил контракт на прохождение военной службы в одной из воинских частей, которая вовлечена в операции Объединенных сил.

Оперативники военной контрразведки разоблачили и некоторое время держали бывшего боевика под контролем.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе 7 июля 30 раз прибегли к огню по нашим позициям. В результате вражеский снайпер подстрелил одного украинского защитника.