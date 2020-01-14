"Ненавидят Украину": блогер предсказал, чем обернется освобождение Донбасса

Когда Россия выведет оккупационные войска с Донбасса, там может остаться множество людей, которых научили ненавидеть Украину.

Об этом предупредил украинский журналист и блогер Кирилл Сазонов в эфире ObozTV. "Такой процент будет. Ненависть к украинской армии, к украинской символике, украинскому гимну, украинскому языку. Россия сеет эти семена, семена ненависти и раскола", – отметил он.

По мнению Сазонова, оккупированные районы Донбасса еще долго останутся "антиукраинскими".

"Пока это вымоется из мозгов – пройдут десятилетия", – считает он.

Журналист объяснил, что именно с этой целью РФ собирала в "Л/ДНР" т.н. "местное ополчение".

"Уже тогда там были кадровые российские военные. Они, естественно, воевали гораздо лучше. А всякая "пена людская", которая собралась в т.н. "ополчение" – они не вояки. Это горе. Сплошное горе. Вечно пьяные, которые плохо выполняют поставленные задачи", – напомнил Сазонов.

"Почему Россия все равно их использовала? Очень просто. Они умирают, становятся калеками. У них остаются родственники, соседи, знакомые. Если России придется оттуда уйти – пусть через 5 лет, пусть позже – эти люди останутся, останутся их семьи. Там растут дети, и очень жестко воспитание поставлено. В школах и садиках, все эти "захарчата", военная форма, портреты Моторолы. Они будут помнить, что украинец убил или ранил папу, дядю, брата, кума. У соседа нет ноги – украинским снарядом оторвало. Вот эта пропаганда у них построена", – разъяснил он.

Новости Раскрыты огромные потери наемников Путина на Донбассе

В качестве примера Сазонов рассказал, как из одного района Донецка обстреливали другой район, а на следующий день обвиняли в этом украинские войска.

"Да как минометная мина могла прилететь оттуда, из Авдеевки? Нет, они объясняли, что "по Донецку ездит мусоровоз с минометом в кузове, там украинская ДРГ обстреливает по ночам город"… Комендантский час, какой мусоровоз?! Но этот бред, тем не менее, в головах оседает. Когда россияне уйдут – там останется куча людей, которые ненавидят Украину", – с сожалением резюмировал блогер.

При этом на Донбассе остаются и многие сторонники Украины Вільне радіо/Олександр Червоненко

Ранее OBOZREVATEL писал, что жители самопровозглашенных "Л/ДНР", которые пришли на пресс-конференцию к президенту России Владимиру Путину 19 декабря, назвали себя "народом Донбасса".

Впрочем, в Донецке и Луганске остаются и многие сторонники Украины. Так, в новогоднюю ночь многие жители запустили фейерверки по киевскому, а не московскому времени. А в соцсетях подчеркнули, что это демонстрация того, что Донбасс – это Украина.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!