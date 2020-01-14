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14 января • обновлено в 08:55
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"Ненавидят Украину": блогер предсказал, чем обернется освобождение Донбасса

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Когда Россия выведет оккупационные войска с Донбасса, там может остаться множество людей, которых научили ненавидеть Украину.

Об этом предупредил украинский журналист и блогер Кирилл Сазонов в эфире ObozTV. "Такой процент будет. Ненависть к украинской армии, к украинской символике, украинскому гимну, украинскому языку. Россия сеет эти семена, семена ненависти и раскола", – отметил он.

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По мнению Сазонова, оккупированные районы Донбасса еще долго останутся "антиукраинскими".

"Пока это вымоется из мозгов – пройдут десятилетия", – считает он.

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Журналист объяснил, что именно с этой целью РФ собирала в "Л/ДНР" т.н. "местное ополчение".

"Уже тогда там были кадровые российские военные. Они, естественно, воевали гораздо лучше. А всякая "пена людская", которая собралась в т.н. "ополчение" – они не вояки. Это горе. Сплошное горе. Вечно пьяные, которые плохо выполняют поставленные задачи", – напомнил Сазонов.

"Почему Россия все равно их использовала? Очень просто. Они умирают, становятся калеками. У них остаются родственники, соседи, знакомые. Если России придется оттуда уйти – пусть через 5 лет, пусть позже – эти люди останутся, останутся их семьи. Там растут дети, и очень жестко воспитание поставлено. В школах и садиках, все эти "захарчата", военная форма, портреты Моторолы. Они будут помнить, что украинец убил или ранил папу, дядю, брата, кума. У соседа нет ноги – украинским снарядом оторвало. Вот эта пропаганда у них построена", – разъяснил он.

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В качестве примера Сазонов рассказал, как из одного района Донецка обстреливали другой район, а на следующий день обвиняли в этом украинские войска.

"Да как минометная мина могла прилететь оттуда, из Авдеевки? Нет, они объясняли, что "по Донецку ездит мусоровоз с минометом в кузове, там украинская ДРГ обстреливает по ночам город"… Комендантский час, какой мусоровоз?! Но этот бред, тем не менее, в головах оседает. Когда россияне уйдут – там останется куча людей, которые ненавидят Украину", – с сожалением резюмировал блогер.

При этом на Донбассе остаются и многие сторонники Украины

При этом на Донбассе остаются и многие сторонники Украины

Вільне радіо/Олександр Червоненко

Ранее OBOZREVATEL писал, что жители самопровозглашенных "Л/ДНР", которые пришли на пресс-конференцию к президенту России Владимиру Путину 19 декабря, назвали себя "народом Донбасса".

Впрочем, в Донецке и Луганске остаются и многие сторонники Украины. Так, в новогоднюю ночь многие жители запустили фейерверки по киевскому, а не московскому времени. А в соцсетях подчеркнули, что это демонстрация того, что Донбасс – это Украина.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Война на Донбассе Блокада Донбасса Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персона
Кирилл Сазонов
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Крым Андрей
Крым Андрей
Они считают, все вот эти блохеры, иксперды, и прочая шушера, что никто не помнит, как против своего народа только что добравшиеся до власти путчисты, бросили бронетехнику. Как люди в спортивках и тапочках руками тормозили БМП. Как потом собрали уголовников, дали им оружие и отправили усмирять людей. Как шмаляли с брони по безоружным. И не надо никакой пропаганды, чтобы понять кто и откуда в тебя стреляет. Кто убил твоего соседа, твоего ребёнка, твоего коллегу по работе. И во то, что украину там ненавидят, в этом недоносок прав.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Вот уже шесть лет из одного района Донецка обстреливают другие районы, убивают детей и стариков, разрушают жилье, а местные жители думают, что это делает Украина. Российская пропаганда творит чудеса.
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фил филька
фил филька
особо понравилось: "У соседа нет ноги – украинским снарядом оторвало. Вот эта пропаганда у них построена" Не хилая такая пропаганда)) Только не понятно зачем она. Оторванная нога лучше всяких пропаганд на свете. К тому же если снаряд украинский то и пропаганда украинская стало быть)
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