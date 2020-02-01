"Янукович остался чугуноидом": блогер отверг идею реванша в Украине

Известный украинский журналист и блогер Кирилл Сазонов выразил уверенность, что беглый экс-президент Виктор Янукович уже никогда не возьмет реванш в Украине.

"В нем разочарованы даже "свои". Я помню первые митинги в Донецке, куда приходил как журналист. Кричали: "Янукович!". Дали команду – и буквально на глазах переобулись. "Россия!", "Референдум!". Янукович забыт, всё", – рассказал Сазонов в эфире ObozTV.

По его мнению, Россия в тот момент пыталась подтолкнуть Януковича приехать в Донецк и возглавить "протест" против Киева, однако политик испугался.

"Янукович, я думаю, в Ростове вцепился зубами в перила коттеджа и сказал: никуда не поеду, потому что меня убьют", – предположил блогер.

"Для тех, кто его не любил, он так и остался чугуноидом, тупым врагом. Для кого-то он остался командиром убийц Небесной Сотни. Для своих он остался предателем, который не смог разогнать Майдан. Т.е. его презирают одни и ненавидят другие", – пояснил Сазонов.

Журналист назвал Януковича "отработанным материалом".

"На кого ему опереться, возвращаясь? На российские штыки? На российские штыки можно посадить любую куколку, ничем не хуже. Поэтому он, в принципе, отработанный материал. Никому не нужный", – подытожил он.

Виктор Янукович сейчас живет в России ТАСС

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