Савченко уличили в наглой лжи: обнародованы доказательства

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко солгала о продажи дома ее матери для покупки новой квартиры.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Андрей Дзиндзя. В качестве доказательства он прикрепил данные государственного реестра, назвав Савченко "лживой террористкой".

"У моей матери нет земельного участка, кроме того дома, где она родилась и который мы недавно продали, для того, чтобы собрать на квартиру для меня или для моей сестры, потому что мы все живем в одной трехкомнатной квартире, которую получили мои родители", - заявила Савченко в прямом эфире.

"Ничего ее мать не продавала. Только что проверил, все на месте. Савченко не только соврала, но и призналась, что не задекларировала имущество своей семьи", - отметил журналист.

Как писал "Обозреватель", ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о проблемах со здоровьем у Савченко, которую Генпрокуратура подозревает в подготовке теракта в Верховной Раде.