Савченко собиралась взорвать Раду и расстрелять депутатов - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть неоспоримые доказательства того, что внефракционный народный депутат Надежда Савченко лично "планировала, вербовала и давала указания" для совершения теракта в сессионном зале парламента.

Данное заявление он сделал во время выступления с трибуны парламента 15 марта.

По его словам план террористов подразумевал с помощью боевых гранат уничтожить две ложи в зале, в том числе правительственную, минометами обрушить купол здания и автоматами добить выживших.

Генпрокурор Юрій Луценко з трибуни #Рада8 заявив про наявність незаперечних доказів, що Н.Савченко особисто готувала терористичний акт у сесійній залі парламенту⏯️ pic.twitter.com/dc27Hm9g1K — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 15 марта 2018 г.

Кроме того, 15 марта Верховная Рада проголосовала за исключение народного депутата Надежды Савченко из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.

Также Луценко заявил о внесении в Раду представления об аресте Савченко.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана с арсеналом оружия в зоне АТО. Допрос должен был состояться 13 марта. Ее подозревают в организации госпереворота в Украине.

По словам пресс-секретаря нардепа, она вылетела в ПАСЕ.

Позже сама нардеп заявила, что не получала повестку о вызове на допрос, пообещав прибыть в СБУ в случае личного оповещения.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что готов внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко в случае ее неявки на допрос 15 марта.

15 марта Савченко явилась в СБУ и обвинила Парубия в расстрелах на Майдане.