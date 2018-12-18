Самоубийство с перерезанным горлом: во Львове найден мертвым экс-глава "Правого сектора"

Львовский активист, экс-глава "Правого сектора" области 53-летний Игорь Коцюруба внезапно скончался 16 декабря.

Обстоятельства смерти остаются до конца не выясненными, поскольку полиция, основываясь на телефонном звонке очевидца, утверждает о попытке самоубийства. Зато близкие друзья активиста предполагают, что речь идет об убийстве, сообщает ZAXID.NET.

"16 декабря в 13:10 на оперативную линию 102 в полицию от очевидца происшествия поступило сообщение о том, что человек в городе Червоноград пытается покончить жизнь самоубийством... Личность мужчины установлена — им оказался 53-летний львовянин. От полученных телесных повреждений он скончался в больнице", — говорится в сообщении полиции, распространенном 17 декабря.

Игорь Коцюруба ZAXID.NET

В сообщении полиции не указана фамилия погибшего, но пресс-секретарь Нацполиции подтвердила СМИ, что речь идет об известном львовском активисте Игоре Коцюрубе. По факту смерти 53-летнего активиста открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК. Стоит заметить, что полиция всегда открывает производство по этой статье, даже в случае самоубийства. Как правило, после подтверждения факта самоубийства такие производства просто закрывают.

Между тем появились предположения, что Коцюруба был убит. Об этом сообщили сразу несколько старых знакомых Коцюруба.

"Сейчас появляется информация, что это может быть не внезапная естественная смерть. Обращаюсь к Генеральному прокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль. Правда о смерти Игоря должна быть установлена, виновные — жестко наказаны. Смерть общественных активистов становится безнаказанным массовым явлением?" — написала председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

Председатель Львовской областной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Салюк, который дружил с Коцюрубой со времен первой студенческой революции на граните, также утверждает, что произошло убийство (через час Салюк удалил свой пост, отмечает СМИ).

Об убийстве Игоря Коцюруба также сообщила Елена Терещук, активистка ОО "Антикоррупционная платформа". В разговоре с ZAXID.NET Елена Терещук заявила, что получила информацию об убийстве от сотрудника правоохранительных органов и один из членов ОО "Развитие общества", однако отказалась от дальнейших комментариев.

Игорь Коцюруба ZAXID.NET

В Червоноградской центральной городской больницы по телефону главного врача подтвердили, что Игоря Коцюрубу привезли с перерезанным горлом. Он умер в реанимации, так как "рана была несовместима с жизнью".

Львовский хирург, бывший член Студенческого братства Андрей Кихтяк опроверг распространенную ранее версию об инфаркте миокарда. Он сообщил, что Коцюруба попал в больницу с двумя резаными ранами шеи и умер от потери крови.

Справка: 53-летний Игорь Коцюруба был активным участником Студенческого братства Львовщины конца 80-х годов, участвовал в первой студенческой революции на граните, был комендантом палаточного городка на Майдане во время Оранжевой революции, активным участником Революции Достоинства. Весной 2014-го возглавлял "Правый сектор" во Львовской области. До 2015-го руководил общественным формированием по охране правопорядка во Львове "Афганская сотня". Был председателем Украинской ветеранской организации и членом Народного Совета Украины.

Игорь Коцюруба

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля в Херсоне неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила женщина, когда она шла на работу.

Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба. После этого полиция переквалифицировала дело в законченное умышленное убийство.

3 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства советницы мэра Херсона.