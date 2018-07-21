Самолет НАТО нацелился на Крым и Россию: опубликовано доказательство

В субботу, 21 июля, самолет Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании провел разведку у берегов оккупированного Крыма и Российской Федерации.

Об этом говорится на странице PlaneRadar в Twitter, где опубликована соответствующая карта.

‏"Самолет радиоэлектронной разведки, Вombardier Global Express Sentinel R.1, Королевских ВВС Великобритании, с бортовым номером ZJ691, взлетевший с Кипрской авиабазы Акротири, производит разведывательный полет у Черноморского побережья России", - сказано в сообщении.

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