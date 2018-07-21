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Самолет НАТО нацелился на Крым и Россию: опубликовано доказательство

1.5тЧитать новость на украинском

В субботу, 21 июля, самолет Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании провел разведку у берегов оккупированного Крыма и Российской Федерации.

Об этом говорится на странице PlaneRadar в Twitter, где опубликована соответствующая карта.

‏"Самолет радиоэлектронной разведки, Вombardier Global Express Sentinel R.1, Королевских ВВС Великобритании, с бортовым номером ZJ691, взлетевший с Кипрской авиабазы Акротири, производит разведывательный полет у Черноморского побережья России", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, над Мариуполем пронеслись военные самолеты: в городе переполох.

Место
Украина
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Ker Secre
Ker Secre
Вже пора займатися більш реальними речами після нападу недоімперії на Великобританію, а вони все розвідкою займаються
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Пигин Макс
Пигин Макс
Где вы находите этот бред?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Yarema Yurchik, А с кем по твоему воюют украинские каратели? Только помни, что в России вторая по боеспособности армия в мире. А крымчане использовали Международное право на самоопределение. И чего там Путин подтвердил?
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Yarema Yurchik
Yarema Yurchik
Пигин Макс, наверное ,в России,оттуда же идет весь бред,включая типа "гражданскую войну" на Донбассе,которая,в реале, не есть гражданской как и "крымчане сами провели референдум",что есть полная ложь,так как путин подтвредил :-))
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Daks Viktor
Daks Viktor
Все добре...
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