Сама виновата? В Тернополе маршрутка насмерть сбила пенсионерку

В Тернополе в результате ДТП погибла 73-летняя пенсионерка.

Как передает местное издание realno.te.ua, трагедия произошла на улице Шептицкого возле бывшего торгового комплекса Grand.

По словам очевидцев, женщина погибла под колесами маршрутки №14. Она переходила дорогу в неустановленном месте.

Место ДТП realno.te.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня в Тростянецком районе Винницкой области столкнулись две иномарки, в результате чего четыре человека погибли на месте, еще четверо получили травмы.

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