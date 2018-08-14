Саботаж не пройдет: какую победу одержало ГБР

Пересмотра результатов конкурса на руководящие должности в Государственного бюро расследований не будет, поскольку он прошел без нарушений, а все отобранные лица являются профессионалами с сильным послужным списком.

Расследование программы "Схемы", обвинившей трех членов конкурсной комиссии в том, что они отсутствовали на собеседовании с некоторыми кандидатами, не является основанием для пересмотра результатов. Поскольку физическое присутствие членов конкурсной комиссии на собеседовании не является обязательным условием для последующего голосования за ту или иную кандидатуру. Об этом КП сообщил один из членов комиссии, пожелавший остаться неназванным.

"Конкурсный отбор претендентов на должности в ГБР - это отнюдь не одни лишь собеседования. Более того, они не являются даже решающим фактором. Ведь тесты для отбора претендентов на должности в ГБР разработал Совет Европы, а прозрачность самого процесса гарантировали представители Евросоюза, лично присутствующие на конкурсе. 5 тысяч претендентов проходили тщательный отбор, включая тест на полиграфе", - сказал он.

Источник допускает, что расследование программы "Схемы", является инструментом в руках людей, опасающихся будущих расследований ГБР.

"Они пытаются давить на директора бюро, на конкурсную комиссию. Пытаются затянуть процесс начала работы ГБР, скомпрометировать бюро еще до начала расследований. Фамилий называть не стану, но это весьма известные в Украине люди", - сообщил источник.

Что же касается процесса утверждения кандидатов на должности, то, по мнению члена комиссии, он прошел полностью в рамках закона. Он считает вполне логичным, что после изучения послужных списков кандидатов, их деклараций, после теста на детекторе лжи - у некоторых членов конкурсной комиссии не возникло вопросов к претендентам на должности. Кроме того, все собеседования записывались на видео, а значит, члены комиссии перед голосованием имели возможность ознакомиться с тем, как они проходили.

Напомним, конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на должности руководителей департаментов ГБР:

Директор территориального управления в Киеве — Руслан Марчук. Он работает в полиции.

Директор территориального управления в Краматорске — Артем Матвеев.

Директор территориального управления во Львове — Николай Друзюк. Он руководитель Радеховской местной прокуратуры Львовской области.

Директор территориального управления в Мелитополе — Денис Керман. Он работает заместителем начальника управления представительства интересов гражданина и государства в суде прокуратуры Запорожской области.

Директор территориального управления в Николаеве — Олег Денега. Он был помощником заместителя генерального прокурора Олега Залезка.

Директор территориального управления в Полтаве — Владимир Тимошко.

Директор территориального управления в Хмельницком — Сергей Палатов.

Руководитель первого управления организации досудебных расследований — Евгений Шевцов. Он работает в полиции.

Руководитель второго управления организации досудебных расследований — Александр Туру. Он работает начальником Ирпенского отделения ГУ ГФС в Киевской области.

Руководитель третьего управления организации досудебных расследований — Артем Бугаец.

Руководитель управления информационно-аналитической разведки — Роман Белоус. Он служащий Нацполиции.

Руководитель управления оперативных разработок — Владимир Криволапов.

Руководитель управления сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований — Сергей Житник. Он работает в полиции.

Руководитель управления внутреннего контроля — Богдан Чобиток. Ранее он работал в СБУ.

Руководитель управления обеспечения деятельности — Василий Титарчук. Сейчас временно не работает.

Руководитель управления кадровой работы и государственной службы — Виталий Француз.

Руководитель управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций — Андрей Багров. Работает в Нацполиции.

Руководитель управления оперативного обеспечения и оперативно технических мероприятий — Александр Яковлев.

Руководитель управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности, главный бухгалтер — Денис Луцык.

Руководитель управления правового обеспечения — Оксана Пащенко. Она заместитель директора департамента ГУИС Минюста.

Руководитель управления режимно-секретной работы и защиты информации — Алла Костюкова. Она заместитель начальника отдела Национальной академии СБУ.

Руководитель управления специального назначения — Андрей Калашник.

Начальник отдела внутреннего аудита — Петр Божевский. Он работает в СБУ.

Начальник отдела организационно-административного и аналитического обеспечения — Александр Коваль.

Начальник отдела по работе с общественностью и СМИ — Марьяна Гайовская-Ковбасюк. Она начальник отдела мониторинга и аналитики управления по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

Главный специалист отдела проведения проверок по применению полиграфа управлением внутреннего контроля — Ярослав Денисенко и Дмитрий Шишкарев.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась подробная информация о победителях конкурса в ГБР.