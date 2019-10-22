Подозрение снято: жена Вороненкова полностью изменила ход расследования убийства

С россиянина Владимира Тюрина сняли подозрение в убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Соответствующее постановление, которое появилось в реестре, вынес Печерский районный суд Киева 3 октября.

Так, судья Елена Бусик частично удовлетворила ходатайство адвоката Дмитрия Щербины, представляющего интересы Тюрина, отменив подозрение, о котором россиянину заочно сообщили в октябре 2017 года.

Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова Комсомольская правда

Примечательно, что первым толчком к этому стало то, что бывшая жена Тюрина Мария Максакова, которая была замужем за Вороненковым, полностью изменила свои показания.

В комментарии "Украинской правде" официальный представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец пояснила, что она изложила следствию новую версию вероятных мотивов убийства ее мужа. Вторым основанием для отмены подозрения стало отсутствие подтверждения получения Тюриным письменного уведомления о подозрении.

В прокуратуре заявили, что уведомление бывшему мужу Максаковой должны были вручить российские правоохранители в рамках предоставления международной правовой помощи. Однако российская прокуратура проигнорировала все четыре запроса украинской стороны.

С Тюрина сняли подозрение в убийстве Вороненкова Коммерсант

"Данное решение не означает прекращения расследования относительно заказчиков убийства и других причастных лиц, а также не лишает прокуратуру права подготовить новое подозрение по результатам проведения дополнительных следственных действий. Также оно не влияет на суть обвинения относительно исполнителей убийства Вороненкова", – заверила Максимец.

Она подчеркнула, что расследование фактических обстоятельств заказа убийства Вороненкова затруднено отсутствием у украинских правоохранителей возможности осуществлять какие-либо следственные действия на территории РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева, когда направлялся на встречу с еще одним российским экс-депутатом Ильей Пономаревым.

Он получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот и скончался на месте. Охранник погибшего смертельно ранил киллера, при этом сам получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

У киллера были прострелены легкие, также он получил ранение в ногу и голову, в результате чего умер в больнице.

Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре.

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