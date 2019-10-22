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22 октября • обновлено в 22:24
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Подозрение снято: жена Вороненкова полностью изменила ход расследования убийства

1.8т Читать материал на украинском

С россиянина Владимира Тюрина сняли подозрение в убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Соответствующее постановление, которое появилось в реестре, вынес Печерский районный суд Киева 3 октября.

Так, судья Елена Бусик частично удовлетворила ходатайство адвоката Дмитрия Щербины, представляющего интересы Тюрина, отменив подозрение, о котором россиянину заочно сообщили в октябре 2017 года.

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Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова

Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова

Комсомольская правда

Примечательно, что первым толчком к этому стало то, что бывшая жена Тюрина Мария Максакова, которая была замужем за Вороненковым, полностью изменила свои показания.

В комментарии "Украинской правде" официальный представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец пояснила, что она изложила следствию новую версию вероятных мотивов убийства ее мужа. Вторым основанием для отмены подозрения стало отсутствие подтверждения получения Тюриным письменного уведомления о подозрении.

В прокуратуре заявили, что уведомление бывшему мужу Максаковой должны были вручить российские правоохранители в рамках предоставления международной правовой помощи. Однако российская прокуратура проигнорировала все четыре запроса украинской стороны.

С Тюрина сняли подозрение в убийстве Вороненкова

С Тюрина сняли подозрение в убийстве Вороненкова

Коммерсант

"Данное решение не означает прекращения расследования относительно заказчиков убийства и других причастных лиц, а также не лишает прокуратуру права подготовить новое подозрение по результатам проведения дополнительных следственных действий. Также оно не влияет на суть обвинения относительно исполнителей убийства Вороненкова", – заверила Максимец.

Она подчеркнула, что расследование фактических обстоятельств заказа убийства Вороненкова затруднено отсутствием у украинских правоохранителей возможности осуществлять какие-либо следственные действия на территории РФ.

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Тема
Убийство Дениса Вороненкова
Персоны
Денис Вороненков Мария Максакова
Место
Украина
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