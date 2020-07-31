С Пашинского сняли электронный браслет

С бывшего народного депутата Сергея Пашинского сняли электронный браслет в рамках расследования о применении огнестрельного оружия против жителя Киевской области Вячеслава Химикуса.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на адвоката Глеба Федура и источник в правоохранительных органах.

"Он уже без браслета", – сказал адвокат, но не уточнил, когда именно было принято решение.

По словам источника, срок домашнего ареста истек в конце мая. После этого прокуратура просила избрать экс-нардепу меру пресечения в виде залога, но суд отпустил его под личное обязательство.

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